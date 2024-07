A busca por inspiração e motivação é uma constante na vida de qualquer empreendedor. Neste contexto, filmes podem ser uma excelente fonte dessa energia, contando histórias de superação, inovação e persistência. Confira, a seguir, cinco longas a que todo empreendedor deve assistir para renovar suas forças e continuar a jornada de sucesso.

1. À Procura da Felicidade (2006)

“À Procura da Felicidade” narra a jornada de Chris Gardner, de sem-teto a corretor de sucesso na bolsa de valores (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

Baseado na história real de Chris Gardner, “À Procura da Felicidade” segue a jornada de um homem que enfrenta a pobreza e o desalojamento enquanto tenta construir uma carreira como corretor da bolsa de valores. Estrelado por Will Smith, o filme é uma poderosa narrativa sobre resiliência, trabalho árduo e a busca incansável por uma vida melhor, inspirando empreendedores a nunca desistirem de seus sonhos.

Onde assistir: Netflix.

2. A Rede Social (2010)

A “Rede Social” acompanha a criação do Facebook e os desafios enfrentados por Mark Zuckerberg (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

O filme retrata a criação do Facebook e a ascensão de seu fundador, Mark Zuckerberg. Com Jesse Eisenberg no papel principal, “A Rede Social” explora os desafios de transformar uma ideia inovadora em uma das maiores mídias sociais do mundo. O longa destaca a importância da inovação, da visão de negócio e das complexidades das relações interpessoais no mundo dos negócios.

Onde assistir: Netflix e Max.

3. Moneyball: O Homem que Mudou o Jogo (2011)

Em “Moneyball: O Homem que Mudou o Jogo”, o gerente de um time de beisebol revoluciona o esporte usando análise estatística (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures)

Baseado em uma história real, este filme estrelado por Brad Pitt conta como um gerente de um time de beisebol, Billy Beane, revolucionou o esporte ao usar análise estatística para formar uma equipe competitiva com orçamento limitado. É uma produção inspiradora sobre inovação, análise de dados e liderança visionária.

Onde assistir: Prime Video.

4. O Lobo de Wall Street (2013)

“O Lobo de Wall Street” acompanha a ascensão e a queda de um corretor da bolsa que construiu um império financeiro com métodos ilegais (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Baseado na autobiografia de Jordan Belfort, “O Lobo de Wall Street” conta a história de um corretor da bolsa de valores que constrói um império financeiro por meio de métodos questionáveis e ilegais. O filme, estrelado por Leonardo DiCaprio, mostra a ascensão meteórica e a queda devastadora de Belfort, oferecendo lições valiosas sobre ética, ganância e as consequências das escolhas empresariais.

Onde assistir: Prime Video.

5. Fome de Poder (2016)

Em “Fome de Poder”, temos a história de Ray Kroc, que transformou o McDonald’s na maior cadeia de fast-food do mundo (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

“Fome de Poder” conta a história de Ray Kroc (Michael Keaton), um vendedor de Illinois que transformou um pequeno restaurante de hambúrgueres chamado McDonald’s em uma das maiores cadeias de fast-food do mundo. O filme mostra a determinação de Kroc em expandir o negócio, mesmo enfrentando desafios e controvérsias éticas. Trata-se de uma lição sobre visão de longo prazo e perseverança.

Onde assistir: Apple TV.