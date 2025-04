5 fatores que prejudicam as articulações

As articulações são fundamentais para os movimentos do corpo e para a manutenção da qualidade de vida. No entanto, alguns fatores comuns no dia a dia — além do envelhecimento natural e do excesso de esforço físico — podem comprometê-las.

“Muitas pessoas só percebem a importância das articulações quando sentem dor ou limitação de movimento, mas diversos hábitos diários podem impactá-las silenciosamente”, explica o neuro-ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho.

A seguir, o médico lista os principais fatores que contribuem para o desgaste articular. Confira!

1. Estresse

Além de afetar o humor, o estresse também pode impactar diretamente a saúde das articulações. Isso porque há uma ligação entre o estado emocional e o agravamento de dores no corpo. “O estresse libera hormônios inflamatórios que, com o tempo, agravam quadros de dor articular e rigidez”, alerta o Dr. Luiz Felipe Carvalho.

2. Alimentação rica em açúcar e gorduras trans

Escolhas alimentares inadequadas tendem a piorar os sintomas, enquanto uma dieta balanceada pode trazer alívio e fortalecer o corpo. “O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras trans pode agravar quadros de artrite e dor articular, enquanto uma dieta rica em ômega 3, antioxidantes e colágeno pode fortalecer as articulações”, explica o especialista.

A ingestão adequada de água ajuda a prevenir dores e desgastes que afetam a mobilidade (Imagem: Art_Photo | Shutterstock)

3. Falta de água

Manter o corpo hidratado é importante não só para a circulação e o funcionamento dos órgãos, mas também para a saúde das articulações. A ingestão adequada de água pode ajudar a prevenir dores e desgastes que afetam a mobilidade ao longo do tempo.

“Pouca gente relaciona a ingestão de água à saúde articular, mas a hidratação é fundamental para manter o líquido sinovial, responsável pela lubrificação das articulações. A desidratação reduz essa lubrificação, aumentando o atrito entre os ossos e favorecendo o desgaste precoce”, afirma o Dr. Luiz Felipe Carvalho.

4. Uso excessivo de celular e computador

O tempo cada vez maior diante de celulares, computadores e tablets tem despertado a preocupação de especialistas — e com razão. “O uso excessivo de telas pode levar a tendinites e até artrose precoce em algumas articulações, como a dos polegares. Pausas durante o uso e ajustes ergonômicos minimizam o problema”, alerta o médico.

5. Sono insuficiente

A qualidade do sono está diretamente ligada à saúde das articulações, embora muitas vezes essa conexão passe despercebida. Dormir bem não apenas recarrega as energias, mas também contribui para a recuperação e manutenção dos tecidos do corpo. “O sono reparador é fundamental para a regeneração das articulações; distúrbios do sono podem piorar dores articulares e acelerar desgastes”, conclui o Dr. Luiz Felipe Carvalho.

Por Tayanne Silva