5 experiências imperdíveis em Ubatuba

Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, é um destino que encanta por sua exuberante natureza e rica cultura. A cidade tem a majestosa Mata Atlântica como pano de fundo e mais de 100 praias que variam de faixas de areias tranquilas a picos de surf desafiadores. Não à toa, é destino constante dos paulistas a cada período de folga; e também de viajantes de outros lugares do Brasil, principalmente na alta temporada, em busca de seu leque de opções para todos os gostos.

Além de suas belezas naturais, Ubatuba investe constantemente em novidades para seus visitantes, com novos serviços e atrativos que complementam a experiência turística. O que não faltam por lá são novos restaurantes, cafés e bares, hospedagens que estão se reinventando e atrações com uma nova roupagem que merecem uma revisita.

Pensando nisso, apresentamos a seguir uma lista com cinco atrativos que vão convencer você a visitar esse paraíso litorâneo na próxima oportunidade que tiver! Confira!

1. Descobrindo a Ilha Anchieta

A Ilha Anchieta, tradicionalmente conhecida como um destino para passeios de um dia, agora oferece uma experiência turística completa com a inauguração do Green Haven Ilha Anchieta. Situado dentro do Parque Estadual da Ilha Anchieta, o local combina a exuberância da natureza com uma infraestrutura que permite aos visitantes desfrutarem de uma estadia totalmente imersiva.

As sete praias de águas calmas e cristalinas da ilha são um convite ao relaxamento e à prática de atividades como snorkeling e mergulho. Além disso, trilhas ecológicas, mirantes com vistas panorâmicas e espaços para churrasco completam a oferta de lazer ao ar livre.

O Green Haven Ilha Anchieta oferece hospedagem confortável e pensada para atender às necessidades de diferentes perfis de viajantes. Para famílias que buscam privacidade, a Casa de Vidro, com sua arquitetura secular e vista privilegiada para o mar, pode ser locada por inteiro.

A gastronomia é outro destaque. A lanchonete Tapira, comandada pela chef Jo Barreto, oferece um cardápio variado, com opções que vão desde lanches e salgados até pratos elaborados com ingredientes locais. O café da manhã, incluso para os hóspedes, é completo e conta com opções sem glúten e sem lactose.

Além das belezas naturais e da infraestrutura do Green Haven, a Ilha Anchieta oferece a oportunidade de explorar um rico patrimônio histórico e cultural. O complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, que inclui o presídio onde ocorreu uma das maiores rebeliões nos anos 1950, é um testemunho importante do passado da ilha.

2. Turismo de base comunitária

Além de suas belezas naturais, Ubatuba oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar experiências autênticas e enriquecedoras por meio do Turismo de Base Comunitária (TBC). Essa modalidade de turismo, que valoriza a participação ativa das comunidades locais, promove o desenvolvimento socioeconômico da região e a preservação da cultura e do meio ambiente.

No sertão da Praia da Fazenda, por exemplo, o Quilombo da Fazenda se destaca como um exemplo consolidado de TBC. As famílias quilombolas que residem na região compartilham sua rica história e cultura com os visitantes por meio de rodas de conversa, trilhas guiadas e a deliciosa gastronomia típica.

A Casa da Farinha, um marco histórico que remonta ao final do século passado, serve como ponto de partida para essa imersão cultural. O local, que já funcionou como usina de açúcar e álcool, preserva a memória do trabalho e da vida quilombola, proporcionando aos visitantes uma viagem no tempo.

Vivência indígena na Aldeia Boa Vista

Outra experiência marcante é a vivência indígena na Aldeia Boa Vista. Ali, os visitantes têm a oportunidade de interagir diretamente com a comunidade Guarani Mbyá, participando de trilhas, visitando a casa de reza, aprendendo sobre a história e os costumes do povo e participando de oficinas de arte. Essa vivência proporciona uma compreensão mais profunda da cultura indígena e sua relação com a natureza.

O TBC se diferencia do turismo de massa ao colocar as comunidades locais no centro do processo turístico. Essa abordagem promove o desenvolvimento local, gerando renda e oportunidades para os moradores, ao mesmo tempo em que proporciona aos visitantes experiências autênticas e memoráveis.

Ao valorizar a cultura, a história e o meio ambiente, o TBC contribui para a preservação do patrimônio local e para a construção de um turismo mais sustentável e responsável. Essa modalidade de turismo promove o intercâmbio cultural, o respeito à diversidade e a construção de relações mais justas e equitativas entre visitantes e comunidades anfitriãs.

A casquinha de caranguejo é um prato típico na região de Ubatuba (Imagem: flanovais | Shutterstock)

3. As delícias da gastronomia caiçara

Ubatuba também oferece aos visitantes uma rica e diversificada experiência gastronômica. A cidade, com suas influências caiçaras, espanholas, portuguesas, africanas e indígenas, apresenta um cardápio repleto de opções para todos os gostos e paladares.

A culinária caiçara, presente em diversos restaurantes e bares da cidade, se destaca pela simplicidade e pelo uso de ingredientes naturais. Pratos como o azul marinho, o arroz lambe-lambe e a casquinha de caranguejo, preparados com técnicas artesanais e temperos marcantes, proporcionam uma viagem pela história e cultura da região.

Além disso, a proximidade com o mar garante a abundância de frutos do mar frescos e saborosos em Ubatuba. Peixes, camarões, lulas e outros tesouros do oceano são preparados de diversas formas, desde a tradicional moqueca até pratos mais elaborados, que combinam influências da culinária internacional com a riqueza dos ingredientes locais.

Das praias aos restaurantes sofisticados

O destino conta com uma ampla variedade de opções gastronômicas, desde bares e restaurantes à beira da praia, com ambiente descontraído e cardápios informais, até espaços sofisticados que exploram a culinária contemporânea e internacional. Churrasco, comida vegana e pratos com influências de diferentes culturas também encontram seu lugar na mesa ubatubense.

4. Bem-estar e sustentabilidade

Em meio à crescente busca por um turismo mais responsável e consciente, o Banana Bamboo Ecolodge surge como um exemplo inspirador em Ubatuba. Localizado no exuberante cenário da Mata Atlântica, no Sertão do Ubatumirim, o empreendimento oferece uma experiência única que une conforto, bem-estar e práticas sustentáveis.

O ecolodge se destaca pela harmoniosa integração de suas construções, majoritariamente em bambu, com a paisagem natural do entorno. Essa filosofia se reflete em cada detalhe, desde as passarelas que serpenteiam pela mata até os amplos espaços de convivência, como o lounge, o bistrô, a sauna, a biopiscina com filtros naturais e a sala de yoga.

Acomodações sustentáveis

As dez suítes do Banana Bamboo, com 25 m² cada, oferecem conforto e praticidade aos hóspedes. Camas modulares, frigobar, televisão, ar-condicionado e outras comodidades garantem uma estadia agradável, enquanto o design e a estrutura das acomodações reforçam o compromisso com a sustentabilidade. Já a experiência gastronômica no Banana Bamboo é um convite à descoberta da ecogastronomia.

O cardápio, livre de carnes, valoriza os peixes frescos e os produtos locais, colhidos na propriedade ou produzidos nos arredores. Do café da manhã às refeições principais, os hóspedes desfrutam de uma culinária rica em sabores e atenta à sazonalidade dos ingredientes.

Trilha do conhecimento

A Trilha do Conhecimento, com seus dois quilômetros de extensão, oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto as práticas sustentáveis implementadas no ecolodge. A gestão de resíduos, a miniusina de energia solar, a captação e o tratamento de água e a agrofloresta são alguns dos destaques desse percurso educativo.

A agrofloresta, com seus 3 hectares, desempenha um papel fundamental na sustentabilidade do Banana Bamboo. Desde 2012, diversas espécies foram introduzidas, resultando em uma produção diversificada que inclui palmito pupunha, banana, mandioca, polpa de jussara, cacau e cambuci.

5. Cachoeiras para se refrescar

Ubatuba é conhecida por suas belas praias, mas também oferece aos visitantes muito mais do que mar e areia. A exuberante Mata Atlântica que abraça a cidade abriga uma série de cachoeiras e quedas d’água, proporcionando refrescantes opções de lazer em meio à natureza.

A diversidade de cachoeiras no destino atende a diferentes perfis de visitantes. Desde os aventureiros que buscam trilhas desafiadoras até aqueles que preferem um acesso mais fácil e um mergulho relaxante, há opções para todos.

Na região norte da cidade, a Cachoeira do Prumirim se destaca pela facilidade de acesso e beleza cênica. Com entrada pela Rodovia Rio-Santos, a queda d’água oferece três poços para banho e hidromassagem natural, proporcionando momentos de relaxamento em meio à natureza.

Ainda no norte, a Trilha das Cachoeiras de Ubatumirim leva os visitantes a explorar as cascatas da Laje e do Tombador, em um percurso que exige acompanhamento de guia. Para os amantes de aventura, a Cachoeira da Escada, próxima à divisa com Paraty, é ideal para a prática de rapel e contemplação.

Já em direção ao sul, a Cachoeira do Ipiranguinha encanta com sua queda de sete metros e um poço cristalino, além de uma charmosa prainha de água-doce. A trilha que leva à cachoeira passa por uma ruína do século XIX, adicionando um toque histórico ao passeio.

No Sertão da Quina, a Cachoeira da Renata impressiona com seu poço profundo e queda de cinco metros, atraindo os aventureiros que buscam a emoção dos saltos. A partir da mesma trilha, é possível acessar outras duas cascatas: o Poço Azul e a Água Branca, esta última considerada a maior da cidade, com seus 200 metros de extensão.

Água Branca: uma joia da Mata Atlântica

Localizada no Parque Estadual da Serra do Mar, a Cachoeira Água Branca é um espetáculo da natureza. Seu acesso restrito garante a preservação do ecossistema, exigindo que os visitantes sejam acompanhados por guias ou monitores locais.

A trilha de nove quilômetros, com duração de até nove horas entre ida e volta, recompensa os aventureiros com uma experiência inesquecível em meio à exuberante Mata Atlântica. Para quem busca uma opção mais acessível, a Cachoeira do Pé da Serra, na rodovia Oswaldo Cruz, oferece um refrescante banho em seu tanque natural, sem a necessidade de longas caminhadas.

Por Eliria Buso – revista Qual Viagem

A jornalista viajou a convite do Ubatuba Convention & Visitors Bureau, com apoio da Travel for Life, Volvo Cars Brasil e Hotel Coquille.