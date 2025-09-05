5 estratégias para reduzir a ansiedade no dia a dia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sentir ansiedade em momentos específicos é algo natural e até útil, já que prepara o corpo e a mente para lidar com desafios. O problema surge quando essa sensação se torna frequente e desmedida, causando sofrimento e impacto negativo na vida cotidiana.

“Nesse ponto, a ansiedade passa a prejudicar o sono, a concentração, o convívio social e até o desempenho profissional. É quando precisamos investigar com mais atenção”, explica a psicoterapeuta Daniele Caetano, fundadora da Caminhos da Terapia e da Mentoria Bem Me Quero.

Sintomas da ansiedade

Entre os sinais de que algo não vai bem, Daniele Caetano destaca:

Alterações no sono como insônia ou excesso de sono;

Irritabilidade constante;

Pensamentos acelerados e catastróficos;

Sintomas físicos como taquicardia, falta de ar, tremores e dores musculares.

“Esses sintomas, somados à dificuldade de concentração e memória, são alertas de que o corpo e a mente estão pedindo pausa”, reforça a psicoterapeuta.

Mantendo a ansiedade sob controle

Para lidar com a ansiedade, algumas práticas simples podem fazer a diferença. A respiração consciente é uma delas. Exercícios como o 4-4-4 — inspirar em quatro segundos, segurar quatro e expirar em quatro — ajudam a reduzir os batimentos cardíacos e a acalmar a mente. Já a atividade física auxilia na liberação de endorfina, serotonina e dopamina, hormônios ligados ao bem-estar, além de melhorar a qualidade do sono e a disposição.

A psicoterapia também é uma aliada fundamental. “A terapia não traz apenas um alívio momentâneo. Ela proporciona autoconhecimento, ajuda a identificar gatilhos, reorganizar pensamentos e desenvolver estratégias de enfrentamento. Isso fortalece a saúde emocional e reduz a recorrência dos sintomas”, explica Daniele Caetano.

Outro ponto importante é a rotina. Segundo a psicoterapeuta, ter horários definidos e organizar tarefas ajuda a diminuir a sensação de descontrole. “Uma rotina estruturada reduz a sobrecarga mental e aumenta a segurança. Até mesmo pequenas pausas planejadas fazem diferença”, afirma.

Praticar atividades físicas regularmente contribui para a saúde mental e reduz a ansiedade (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Reduzindo a ansiedade no dia a dia

Para quem busca alternativas práticas, Daniele Caetano indica cinco estratégias simples que podem ser aplicadas no dia a dia para reduzir a ansiedade:

Respiração consciente: alguns minutos por dia; Movimentar o corpo: caminhada, alongamento ou atividade física regular; Higiene do sono: evitar telas antes de dormir e criar rituais de relaxamento; Rotina organizada: uso de agenda ou checklists simples; Momentos de pausa: meditação, oração ou hobbies.

Importância do acompanhamento terapêutico

A psicoterapeuta alerta que essas práticas devem ser vistas como complementares e preventivas, e não como substitutas de um tratamento para o problema. “Se a ansiedade se torna frequente e começa a atrapalhar a vida pessoal ou profissional, o primeiro passo é reconhecer que precisa de apoio. Procurar um terapeuta e, quando necessário, também um psiquiatra para avaliação, pode evitar o agravamento dos sintomas e contribuir para uma recuperação mais adequada”, finaliza.

Por Gabriela Andrade