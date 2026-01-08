5 erros silenciosos que sabotam sua evolução física

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Janeiro chega, a academia enche, a dieta começa e, algumas semanas depois, quase tudo fica pelo caminho. A promessa de mudança rápida costuma esbarrar nos mesmos erros, repetidos ano após ano, por quem treina, faz dieta e ainda assim sente que não sai do lugar.

Para Vinicius Benatti, nutricionista, empresário e atleta premiado no fisiculturismo, o problema raramente está na falta de esforço — está na falta de método. “A maioria das pessoas não erra por preguiça; erra por excesso — excesso de pressa, de restrição e de comparação. O corpo responde quando há método, não quando há sorte”, explica.

A seguir, Vinicius Benatti aponta os 5 erros mais comuns que travam a evolução física, mesmo em quem “faz tudo certo”.

1. Achar que intensidade substitui constância

Treinar forte por duas semanas e desaparecer por um mês é mais comum do que parece, especialmente no começo do ano. O problema é que o corpo não responde a picos esporádicos de esforço. “Disciplina é mais importante que intensidade. Evolução vem da repetição bem-feita, não do treino heroico de segunda-feira”, explica Vinicius Benatti.

Segundo ele, resultados consistentes vêm de rotinas sustentáveis, mesmo quando o treino ou a dieta parecem “simples demais”.

2. Entrar em dietas restritivas que não cabem na vida real

Cortar grupos alimentares, pular refeições ou viver em privação costuma gerar um efeito colateral conhecido: desistência. “A dieta precisa caber na vida, e não o contrário. Quando ela vira um castigo, o corpo até responde no início, mas a mente cobra a conta depois”, alerta Vinicius Benatti.

Planejamento alimentar realista, com ajustes possíveis, tende a gerar mais resultado no médio prazo do que estratégias radicais.

3. Negligenciar o sono e tentar compensar com treino

Muita gente investe em suplemento, treino e dieta, mas dorme mal de forma crônica. Para Vinicius Benatti, isso é um dos erros mais subestimados. “Sono não é descanso, é estratégia. Sem dormir bem, o corpo não recupera, não constrói músculo e não regula hormônios. Treinar mais não compensa dormir menos”. Em janeiro, com mudanças de rotina, esse cuidado costuma ser ainda mais ignorado.

O cardio faz parte de uma rotina saudável, mas resultados sustentáveis exigem moderação e respeito ao processo gradual (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

4. Ter pressa por resultados visíveis

A ansiedade por mudanças rápidas leva a decisões ruins: excesso de cardio, restrição extrema ou treinos além do limite. “O erro mais comum é achar que mais sempre é melhor. O corpo precisa de estímulo, mas também de recuperação”, diz Vinicius Benatti. Para ele, evolução física é acumulativa e quem tenta acelerar demais costuma retroceder.

5. Comparar seu processo com o de outras pessoas

Redes sociais transformaram exceções em regra. Comparar seu corpo, sua rotina e seus resultados com os de atletas ou influenciadores cria expectativas irreais.

“Cada corpo responde de um jeito. Comparação gera frustração e faz muita gente abandonar um processo que estava funcionando”, afirma Vinicius Benatti. O foco, segundo ele, deve ser progresso individual, não validação externa.

O que os atletas fazem diferente — e qualquer pessoa pode aplicar

Apesar da rotina intensa, atletas de alto rendimento compartilham princípios simples: previsibilidade, método e respeito ao próprio corpo. “Atleta não depende de motivação. Depende de rotina. É isso que qualquer pessoa pode aplicar no dia a dia, mesmo sem competir”, resume Vinicius Benatti.

Em vez de prometer mudanças milagrosas, o especialista reforça que 2026 ou qualquer novo ciclo começa melhor quando o plano é possível de sustentar. “O corpo responde quando existe consistência. E consistência nasce de escolhas que você consegue repetir, não de sacrifícios que duram uma semana”, finaliza Vinicius Benatti.

Por Paula Oliveira