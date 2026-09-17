5 erros que podem comprometer o preparo do dadinho de tapioca

O dadinho de tapioca é uma receita que leva poucos ingredientes, mas algumas etapas exigem atenção para garantir a textura característica do preparo: crocante por fora e cremoso por dentro. Pequenos deslizes na escolha dos ingredientes, na hidratação da tapioca ou mesmo na temperatura do óleo podem comprometer o resultado.

Para Rodrigo Oliveira, chef e parceiro da Vem, empresa brasileira especializada em utensílios gastronômicos profissionais, alguns cuidados são fundamentais para evitar os erros mais comuns no preparo da receita em casa. Confira!

1. Não ferver o leite antes de misturar os ingredientes

O leite precisa estar bem quente para hidratar corretamente a tapioca granulada. Segundo o chef Rodrigo Oliveira, esperar o leite começar a subir em fervura é fundamental para que a tapioca seja escaldada, etapa que contribui para a textura característica do dadinho. Depois de acrescentar o leite aos demais ingredientes, também é importante continuar mexendo até que a tapioca esteja completamente hidratada e a mistura fique homogênea.

2. Usar tapioca hidratada ou goma no lugar da tapioca granulada

Apesar de terem a mesma origem, os produtos têm características e funções diferentes. Para o preparo do dadinho, é necessário utilizar tapioca granulada, e não a goma ou a tapioca hidratada. A escolha também interfere no resultado. O ideal é optar por uma tapioca granulada que não seja excessivamente pulverizada, para favorecer a hidratação e a estrutura da massa.

3. Errar na hidratação da tapioca

A proporção entre os ingredientes é fundamental para obter a consistência adequada. Quando há pouca hidratação, a massa pode ficar seca e esfarelar, podendo até se desmanchar durante a fritura. Já o excesso de líquido pode deixar a mistura pegajosa e dificultar o corte e a fritura. Para evitar o problema, o chef Rodrigo Oliveira recomenda misturar bem os ingredientes secos antes da adição do leite fervente e continuar mexendo até que toda a tapioca esteja hidratada.

4. Escolher um queijo inadequado

O queijo coalho exerce uma função importante na receita não apenas pelo sabor, mas também pela estrutura que proporciona à massa. Por isso, substituí-lo por queijos com características diferentes pode alterar o resultado.

Queijos como mussarela, camembert, brie e ricota, por exemplo, possuem propriedades distintas e podem exigir adaptações na receita. A recomendação é escolher um queijo coalho com boa estrutura e que não derreta com facilidade.

5. Errar a temperatura do óleo

A temperatura do óleo é determinante para alcançar a textura desejada. Para a fritura, Rodrigo Oliveira recomenda aproximadamente 170 °C e orienta a não colocar muitos dadinhos de uma só vez na panela.

Quando o óleo está abaixo da temperatura adequada, os dadinhos podem absorver excesso de gordura e ficar encharcados. Se estiver muito quente, eles podem dourar rapidamente por fora, sem que o interior tenha tempo suficiente para aquecer e ficar cremoso.

O descanso da massa é fundamental para que a tapioca absorva o líquido e adquira a estrutura necessária para o corte (Imagem: Gus Gan | Shutterstock)

Descanso da massa também é importante

O período de descanso ou refrigeração é uma etapa essencial do preparo. É durante esse tempo que a tapioca termina de absorver o líquido e o amido gelatiniza, dando estrutura à massa para que ela possa ser cortada adequadamente. Por isso, retirar a massa antes do tempo pode dificultar o corte e comprometer a consistência dos dadinhos.

Atenção à proporção dos ingredientes

Por ser uma receita com poucos ingredientes, seguir as proporções indicadas é especialmente importante. A quantidade adequada de cada componente contribui para que o dadinho mantenha a estrutura, sem esfarelar, e apresente o contraste entre a parte externa crocante e o interior cremoso.

Outro cuidado está no momento de hidratar a tapioca. A mistura deve ser mexida continuamente até que o leite e os grãos estejam completamente incorporados, formando uma massa uniforme.

Uma forma pode facilitar o corte e o porcionamento

Para quem prepara dadinhos de tapioca em casa, utilizar uma forma própria para esse tipo de preparo pode facilitar o processo. Além de ajudar a obter unidades com tamanho e peso mais uniformes, o utensílio contribui para um corte mais preciso e facilita a organização dos dadinhos para armazenamento ou congelamento. A padronização também é útil na hora da fritura, já que unidades com tamanhos semelhantes tendem a cozinhar de maneira mais uniforme.

O principal cuidado para quem está começando

Entre todas as etapas, um dos momentos que merece mais atenção é a mistura da massa depois da adição do leite fervente. O ponto adequado é alcançado quando o leite e a tapioca estão completamente incorporados, sem que seja possível distingui-los visualmente.

Para quem está preparando a receita pela primeira vez, a recomendação é seguir as proporções e respeitar cada etapa com calma e atenção. Dessa forma, é possível obter dadinhos com boa estrutura, crocantes por fora e cremosos por dentro.

Por Gabriela Andrade