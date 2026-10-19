5 erros que impedem pequenos negócios de crescer

O Brasil registrou a abertura de 3,93 milhões de pequenos negócios entre janeiro e agosto de 2026, crescimento de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o Sebrae. O setor de serviços lidera esse movimento, mas transformar conhecimento técnico em uma empresa financeiramente sustentável exige mais do que conquistar novos clientes.

Para o empresário e tatuador Felipe Luiz Petruy, fundador de um estúdio especializado em tatuagem realista, um dos principais desafios de quem empreende na prestação de serviços é aprender a administrar o negócio sem perder a qualidade do trabalho. Desde 2020, ele passou pela ampliação do próprio estabelecimento, formação de equipe e desenvolvimento de mentorias profissionais.

“Ser bom no que faz é importante, mas não resolve todos os problemas de uma empresa. O empreendedor precisa entender quanto custa seu trabalho, organizar os atendimentos e construir uma relação de confiança com o cliente. Uma agenda cheia não significa necessariamente que o negócio está dando lucro”, explica.

Abaixo, confira erros que impedem pequenos negócios de crescer.

1. Definir preços olhando apenas para a concorrência

Cobrar menos para atrair consumidores pode parecer uma solução rápida, mas compromete a margem quando os valores não consideram materiais, aluguel, impostos, manutenção e tempo de execução.

Antes de estabelecer o preço, o empreendedor deve calcular os custos fixos e variáveis, a remuneração desejada e a margem necessária para manter a operação. Comparar valores com concorrentes pode ajudar, desde que não seja o único critério.

2. Acreditar que um bom serviço dispensa atendimento

A experiência do consumidor começa antes da execução do trabalho. Demora nas respostas, informações incompletas e dificuldade para agendar horários podem afastar interessados, mesmo quando o profissional apresenta boa qualidade técnica.

Uma medida simples é estabelecer padrões de comunicação, explicar previamente as etapas do serviço e confirmar condições, prazos e valores antes do atendimento.

Para conseguir identificar o lucro do negócio, além da agenda cheia, é importante olhar outros indicadores (Imagem: NicoElNino | Shutterstock)

3. Confundir agenda cheia com lucro

Ter muitos clientes não significa necessariamente ganhar dinheiro. Quando o empreendedor desconhece os custos de cada atendimento, pode trabalhar durante todo o mês sem perceber que o retorno financeiro é insuficiente.

O ideal é acompanhar mensalmente faturamento, despesas, lucro e quantidade de serviços realizados. Esses indicadores ajudam a identificar quais atividades são mais rentáveis e quando os preços precisam ser revistos.

4. Crescer sem organizar a operação

Contratar profissionais ou ampliar o espaço antes de estruturar os processos pode aumentar despesas e dificultar o controle da qualidade. Felipe Luiz Petruy, por exemplo, vivenciou uma expansão do próprio estúdio três anos após a abertura. A experiência ilustra a importância de avaliar a demanda, a capacidade de atendimento e os recursos necessários antes de assumir novos compromissos financeiros.

Para prestadores de serviços, documentar procedimentos, definir responsabilidades e investir na capacitação da equipe são medidas que ajudam a preservar o padrão de entrega.

5. Esquecer do cliente depois da venda

Concentrar todos os esforços na conquista de novos consumidores pode fazer o empresário deixar de aproveitar oportunidades de fidelização.

Manter um histórico de atendimentos, solicitar avaliações e oferecer orientações após a realização do serviço são práticas que fortalecem o relacionamento. O contato deve ser útil e respeitar as preferências do consumidor, sem excesso de mensagens.

A gestão também precisa considerar a reputação construída ao longo do tempo. Em atividades que dependem de confiança e indicação, a maneira como o cliente é atendido pode influenciar sua decisão de retornar ou recomendar o profissional.

O crescimento sustentável, portanto, não depende apenas de vender mais. Exige que o empresário conheça seus números, organize sua rotina e consiga manter a qualidade mesmo quando a demanda aumenta.

Por Carolina Lara