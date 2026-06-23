5 erros de iluminação em casa que podem prejudicar o descanso

A iluminação residencial vai além da estética e da funcionalidade dos ambientes. A forma como a luz é utilizada dentro de casa influencia diretamente a percepção espacial, o conforto visual, o humor e até os ciclos biológicos relacionados ao sono e ao descanso. Escolhas inadequadas de iluminação podem estimular excessivamente o organismo, dificultando o relaxamento e comprometendo a qualidade do repouso ao fim do dia.

De acordo com o Prof. Me. Álisson Sousa da Silva, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera de Macapá, a iluminação é um dos elementos mais importantes na composição dos ambientes. “A luz influencia diretamente a forma como as pessoas percebem e utilizam os espaços. Quando projetada de maneira inadequada, pode gerar desconforto visual, fadiga ocular e dificultar a criação de ambientes acolhedores e propícios ao descanso”, explica.

A exposição prolongada a fontes luminosas intensas ou com elevada temperatura de cor durante a noite pode interferir na produção de melatonina, hormônio responsável pela regulação do ciclo do sono. Por isso, o planejamento luminotécnico deve considerar não apenas a quantidade de luz, mas também sua qualidade, distribuição e finalidade de uso.

Segundo o especialista, pequenos ajustes podem tornar os ambientes mais agradáveis e contribuir para uma melhor experiência de bem-estar dentro de casa. “A iluminação deve acompanhar as atividades realizadas em cada ambiente e respeitar os diferentes momentos da rotina dos moradores. Um projeto luminotécnico bem planejado contribui para o conforto, a funcionalidade e a saúde dos usuários”, ressalta.

A seguir, o docente destaca cinco erros comuns de iluminação que podem prejudicar o descanso.

1. Utilizar luzes muito brancas em ambientes de relaxamento

Lâmpadas de tonalidade branca fria, geralmente acima de 5.000 K, costumam transmitir uma sensação de alerta e estimular a atenção. Embora sejam adequadas para ambientes de trabalho e estudo, podem ser inadequadas para quartos e salas de estar. Nesses espaços, recomenda-se a utilização de luzes quentes, entre 2.700 K e 3.000 K, que favorecem uma atmosfera mais acolhedora e relaxante.

2. Depender de apenas um ponto de luz no ambiente

A utilização de uma única luminária central pode gerar áreas de sombra excessiva e distribuição desigual da iluminação. A combinação de iluminação geral, indireta e decorativa proporciona melhor conforto visual, valoriza a arquitetura do ambiente e reduz contrastes que podem causar fadiga ocular.

A intensidade luminosa deve ser dimensionada de acordo com a função de cada espaço (Imagem: Zastolskiy Victor | Shutterstock)

3. Exagerar na intensidade da iluminação

Luzes excessivamente fortes podem provocar desconforto visual, ofuscamento e sensação de ambiente impessoal. A intensidade luminosa deve ser dimensionada de acordo com a função de cada espaço, considerando critérios técnicos de iluminância recomendados pelas normas de conforto visual.

4. Ignorar a entrada de luz natural

A iluminação natural é um dos principais fatores para a promoção do conforto ambiental e da eficiência energética nas edificações. Além de reduzir o consumo de energia elétrica, a exposição à luz natural auxilia na regulação do relógio biológico e contribui para a sensação de bem-estar físico e mental.

5. Não criar diferentes cenários de iluminação

Utilizar a mesma intensidade luminosa durante todo o dia limita a adaptação dos ambientes às diversas atividades realizadas pelos moradores. A adoção de circuitos independentes, luminárias auxiliares, arandelas, fitas de LED e sistemas de dimerização permite criar cenários mais flexíveis, confortáveis e adequados às diferentes necessidades de uso dos espaços.

Por Letícia Zuim Gonzalez