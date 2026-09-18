Fazer pão em casa pode parecer simples, mas pequenos detalhes durante o preparo fazem diferença no resultado. Medir ingredientes de maneira incorreta, não respeitar a fermentação e levar a massa ao forno antes do momento adequado estão entre os deslizes que podem deixar o alimento pesado, seco, baixo ou com textura irregular.

Rogério Shimura, Chef de panificação, fundador da Levain Escola de Panificação e parceiro da Vem, empresa brasileira especializada no desenvolvimento de utensílios e equipamentos para cozinha profissional e doméstica, explica que o sucesso da panificação depende da atenção a cada etapa. Mais do que seguir uma receita, é importante aprender a observar as características da massa ao longo do processo.

A seguir, confira 5 erros comuns ao fazer pão em casa e como evitá-los!

1. Medir os ingredientes de forma imprecisa

Colocar os ingredientes “no olho” está entre os hábitos mais comuns de quem começa a preparar pães, principalmente no caso da farinha, da água, do fermento e do sal. Pequenas alterações nas proporções podem modificar a estrutura da massa. Farinha em excesso, por exemplo, tende a resultar em um produto mais seco e pesado. Líquido demais pode dificultar o desenvolvimento da massa, enquanto uma quantidade inadequada de fermento interfere no crescimento.

Como evitar: utilize uma balança culinária para pesar os ingredientes sempre que possível. A precisão ajuda a manter o equilíbrio entre os componentes e facilita a repetição da receita.

2. Interromper a sova antes do ponto

A mistura e a sova são responsáveis pelo desenvolvimento da estrutura que dará sustentação ao pão. Quando esse processo é interrompido precocemente, a massa pode não adquirir elasticidade suficiente para reter os gases produzidos durante a fermentação. O resultado tende a ser um produto com pouco volume, miolo compacto e textura menos aerada.

Como evitar: observe a massa em vez de considerar apenas o tempo indicado na receita. Ela deve apresentar aspecto uniforme, elasticidade e capacidade de se estender sem se romper com facilidade.

3. Acelerar ou prolongar demais a fermentação

A fermentação exige paciência. Tentar encurtar essa etapa pode impedir o desenvolvimento adequado de volume, aroma e sabor. Por outro lado, deixar a massa fermentando por tempo excessivo também pode comprometer sua estrutura. A velocidade desse processo varia conforme a temperatura ambiente, a quantidade de fermento e a composição da receita.

Como evitar: use o tempo indicado como referência, mas observe principalmente o comportamento da massa. O aumento de volume, a aparência e a elasticidade ajudam a identificar o momento adequado para avançar.

4. Usar líquidos em temperatura inadequada

A temperatura da água ou de outros líquidos influencia diretamente a ação do fermento. Quando estão muito quentes, podem prejudicar sua atividade. Se estiverem excessivamente frios, podem retardar o processo. Esse detalhe costuma passar despercebido porque todos os demais ingredientes podem ter sido utilizados corretamente.

Como evitar: siga a temperatura indicada na receita e, quando necessário, utilize um termômetro culinário. Evite líquidos excessivamente quentes, especialmente quando a receita utiliza fermento biológico.

5. Não observar a etapa de forneamento

Depois de todo o preparo, ainda existem fatores capazes de alterar o resultado. O ponto da massa antes de assar, a temperatura do forno, a posição das unidades e as condições do utensílio utilizado influenciam características como volume, coloração, textura e facilidade para retirar o alimento. Para quem produz pequenas quantidades, alguns desses detalhes podem parecer secundários. Porém, quando o volume aumenta, eles passam a influenciar diretamente a produtividade.

Como evitar: preaqueça o forno conforme a orientação da receita e observe o ponto da massa antes de colocá-la para assar. Também vale escolher assadeiras adequadas ao tipo de produto e que facilitem o desenforme e a higienização. Em uma rotina com várias fornadas, reduzir o tempo dedicado à limpeza pode contribuir para uma operação mais organizada.

A produção de pães para venda exige planejamento para controlar custos, reduzir desperdícios e aumentar a produtividade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Quando fazer pão em casa vira uma fonte de renda

Quem pretende comercializar pães precisa olhar para além da receita. Custo dos ingredientes, rendimento, tempo de preparo, desperdícios e capacidade de reproduzir o mesmo resultado devem entrar no planejamento.

“Quando a produção deixa de ser apenas para consumo próprio e passa a ter finalidade comercial, cada etapa precisa ser observada. O tempo gasto na limpeza, no preparo ou no retrabalho também representa um custo para quem produz”, explica Rogério Shimura.

Nesse contexto, os utensílios também fazem parte da organização da atividade. Escolher recursos adequados ao volume produzido pode facilitar tarefas repetitivas e contribuir para uma rotina mais eficiente. Antes de aumentar a quantidade de encomendas, por exemplo, vale calcular quanto tempo é necessário para preparar, modelar, assar, desenformar e higienizar os utensílios utilizados. Esse levantamento ajuda a identificar gargalos e definir onde é possível ganhar produtividade.

Um detalhe aparentemente pequeno que pode comprometer o resultado

A precisão na quantidade dos ingredientes está entre os cuidados que mais costumam ser negligenciados. Uma alteração aparentemente pequena na relação entre farinha e líquido pode mudar a consistência e afetar as etapas seguintes. “Na panificação, os ingredientes trabalham em conjunto. Quando uma proporção é alterada, isso pode interferir na hidratação, na fermentação, na estrutura e, consequentemente, no resultado final”, afirma o especialista.

Como perceber que algo deu errado antes de assar

A própria massa apresenta sinais que ajudam a identificar problemas antes do forneamento. Uma consistência excessivamente seca ou líquida, falta de elasticidade ou ausência de crescimento no período esperado indicam que é preciso investigar o que aconteceu. A falta de volume durante a fermentação, por exemplo, pode estar relacionada ao fermento, à temperatura ou às condições do ambiente. Identificar a alteração antes de assar aumenta a possibilidade de corrigir o processo e evita desperdício.

O principal cuidado para quem está começando

Para o chef padeiro Rogério Shimura, o iniciante deve evitar alterações excessivas na receita e se concentrar em entender o comportamento da massa. “Nas primeiras tentativas, é importante seguir uma receita confiável e observar o que acontece em cada etapa. Assim, fica mais fácil identificar o que funcionou e o que precisa ser ajustado”, orienta.

A prática também ajuda a desenvolver a percepção sobre textura, elasticidade, fermentação e ponto. Com o tempo, esses sinais passam a ser reconhecidos com mais facilidade. Para quem pretende transformar a panificação em uma atividade de renda, a recomendação é começar com uma produção compatível com a própria estrutura, calcular os custos e buscar padronização antes de ampliar o volume.

Mais do que acertar uma receita, fazer bons pães exige compreender o processo. Com atenção aos ingredientes, ao desenvolvimento da massa, à fermentação, ao forno e à organização da produção, as chances de obter resultados consistentes aumentam, seja para o consumo da família ou para quem deseja transformar a habilidade em uma oportunidade de negócio.

Por Gabriela Andrade