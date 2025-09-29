5 doenças que ameaçam sua retina

Em 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Retina, uma data que busca reforçar a importância da saúde ocular e da prevenção de problemas que podem comprometer a visão. A campanha tem como principal objetivo aumentar a conscientização sobre a necessidade de realizar consultas regulares com oftalmologistas e de diagnosticar precocemente doenças que afetam esse tecido sensível.

Localizada na parte posterior e interna do olho, a retina é uma membrana fina e sensível à luz, responsável por captar a imagem e converter em impulsos elétricos, para que ela seja transmitida ao cérebro pelo nervo óptico. “A função da retina para a visão é essencial e qualquer dano pode ter consequências devastadoras na capacidade de enxergar”, explica o Dr. Vasco Bravo Filho, oftalmologista e diretor médico do Hospital de Olhos de Pernambuco, o HOPE.

Sintomas que servem de alerta

É essencial ficar atento aos sinais que podem indicar problemas na retina e procurar um médico. “Em caso de sintomas como visão turva ou embaçada, pontos flutuantes ou flashes de luz no campo de visão, perda de visão periférica ou central, sensibilidade à luz ou outra alteração, a pessoa deve marcar imediatamente uma consulta oftalmológica para investigar a causa”, recomenda o Dr. Vasco Bravo Filho.

Doenças que podem afetar a retina

Alterações na retina podem comprometer de forma significativa a qualidade visual e até levar à cegueira se não forem tratadas a tempo. “As doenças da retina podem variar de acordo com a idade. Mas, com o envelhecimento, crescem as chances de ocorrerem problemas de visão. O risco aumenta se o paciente tiver diabetes, hipertensão, doença reumatológica ou histórico familiar de doença retiniana”, alerta o oftalmologista.

Abaixo, o Dr. Vasco Bravo Filho lista cinco doenças que podem afetar a retina:

1. Buraco de mácula

O gel que preenche o olho se encolhe e se afasta da mácula, parte central da retina, e puxa o tecido, criando um buraco. Essa doença é mais frequente em mulheres a partir dos 55 anos. Pode ocorrer após traumas, descolamento de retina, inflamações ou em condições como alta miopia.

2. Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI)

Afeta a mácula, área da retina responsável por enxergarmos os detalhes e as cores. Pode surgir na forma seca, mais comum, e úmida, em que vasos anormais sangram e causam inchaço, o chamado edema macular. É a principal causa de visão irreversível em idosos. Tem como fatores de risco o envelhecimento, a genética, o tabagismo e a má alimentação.

Na oclusão venosa ocular acontece o bloqueio parcial ou total de uma veia da retina (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Oclusão venosa ocular

Ocorre o bloqueio parcial ou total de uma veia da retina que impede o sangue de sair do olho, levando ao acúmulo de fluídos e inchaço, além de provocar o inchaço da mácula, área central da retina. O risco é maior em pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol alto, idade avançada e que fazem uso do tabaco.

4. Descolamento de retina

Emergência oftalmológica que pode levar à perda de visão se não for tratada rapidamente. A retina se descola do tecido de suporte e o olho deixa de receber oxigênio e nutrientes. Miopia alta, diabetes, trauma ocular, inflamações, infecções oculares ou ter feito cirurgia no olho são condições que podem contribuir para a doença.

5. Retinopatia diabética

Importante causa de cegueira irreversível, afeta pacientes com diabetes descontrolado de diferentes idades. A glicose alta danifica os vasos sanguíneos que nutrem a retina, e o olho começa a produzir substâncias e vasos anormais para compensar, causando edemas.

Tratamentos para doenças na retina

Os tratamentos para as doenças de retina avançaram nos últimos anos. Atualmente, no Brasil, os médicos têm acesso a tecnologias cada vez mais modernas. No entanto, quanto mais precoce for diagnóstico, para que os cuidados sejam iniciados, maior será a chance de preservar a visão e melhor será a recuperação do paciente.

“Em relação aos edemas de mácula que ocorrem na retinopatia diabética, na DMRI e na oclusão venosa, com injeções intravítreas conseguimos reverter o quadro de perda visual ou estabilizar a doença. Podemos utilizar o laser para selar os vasos sanguíneos anormais que vazam sangue e fluidos, e temos cirurgias inovadoras para outras patologias da retina”, afirma o Dr. Vasco Bravo Filho.

Acompanhamento médico para prevenção

A visão tem um impacto significativo na qualidade de vida. Deixar de tratar e acompanhar as doenças oculares de maneira adequada pode interferir nas atividades diárias, na capacidade de locomoção, de identificar pessoas e objetos.

Para prevenir problemas na retina é fundamental visitar o oftalmologista regularmente, mesmo sem apresentar sintomas. Muitas doenças retinianas evoluem de forma silenciosa e só são percebidas quando o quadro já se agravou.

Por Sig Eikmeier