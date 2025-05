5 doces e sobremesas surpreendentes com milho-verde

O milho-verde por si só já é uma delícia, mas, quando ele entra em cena em doces e sobremesas, revela um potencial extraordinário. Isso porque esse grão transforma pratos simples em experiências gustativas únicas, trazendo uma textura e sabor sem igual para diferentes combinações. Como se não bastasse, ele ainda é nutritivo e extremamente fácil de utilizar.

Abaixo, confira 5 receitas de doces e sobremesas com milho-verde para inspirar você a se aventurar na cozinha com esse ingrediente. Confira!

Pamonha doce

Ingredientes

6 espigas de milho-verde

1 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

1 xícara de chá de leite de coco

Palhas do milho (limpas e fervidas para amolecer)

Tiras da própria palha para amarrar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Descasque as espigas de milho-verde cuidadosamente, reservando as palhas inteiras, e corte os grãos com uma faca. Disponha os grãos em um liquidificador, adicione o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Coe se quiser uma textura mais fina. Acrescente o açúcar e o sal e bata para misturar.

Para montar a pamonha, sobreponha duas palhas formando uma canoinha, despeje uma porção da massa no centro e dobre as pontas, amarrando com as tiras da própria palha. Cozinhe as pamonhas em uma panela grande com água fervente em fogo médio até que comecem a boiar. Deixe amornar e sirva quente ou fria.

Bolo de milho-verde

Ingredientes

750 g de milho-verde escorrido

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho-verde, os ovos, o açúcar, o óleo e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o sal. Adicione o líquido batido e mexa delicadamente para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.

Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Curau

Ingredientes

500 g de grãos de milho-verde crus

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de sopa de manteiga

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata até obter um creme homogêneo. Coe e transfira para uma panela. Adicione o açúcar, o sal e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, disponha em uma travessa e aguarde esfriar. Polvilhe com canela e sirva em seguida.

Majarete (Imagem: sri widyowati | Shutterstock)

Majarete

Ingredientes

395 g de milho-verde escorrido

500 ml de leite

395 g de leite condensado

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido 2 colheres de sopa de água

1 pitada de sal

Canela em pó e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o leite, o leite condensado e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Coe e disponha em uma panela. Adicione o amido de milho e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e distribua em recipientes individuais. Polvilhe com canela em pó e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Brigadeiro de milho-verde

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/4 de xícara de chá de leite

Granulado branco para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata até obter um creme liso. Coe e transfira para uma panela. Adicione o leite condensado e a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de doce e modele no formato de bolinhas. Passe no granulado e disponha em forminhas de papel para brigadeiro. Sirva em seguida.