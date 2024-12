5 dicas simples para inserir atividades físicas nas férias

O período de férias no fim de ano é ideal para renovar as energias, mas o descanso não precisa significar abandono da atividade física. Manter-se ativo durante esse momento é fundamental para começar 2025 com disposição e saúde, sem deixar o bem-estar de lado.

Com alternativas práticas e adaptáveis, como exercícios ao ar livre e treinos curtos, é possível equilibrar diversão e autocuidado. Por isso, descubra como incluir hábitos saudáveis na sua rotina de férias e aproveite esse tempo de forma completa!

1. Atividades ao ar livre

Elizimara Augusta Lima Braga, coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, aponta que um dos grandes aliados para desfrutar nas férias é o tempo ao ar livre. “Se você estiver viajando para um destino com natureza, como praias ou montanhas, aproveite para fazer caminhadas, trilhas e passeios de bicicleta. Isso não só ajuda a manter o corpo em movimento, mas também é uma ótima forma de relaxar e se conectar com o ambiente, assim como oferece benefícios para a saúde cardiovascular”, explica.

2. Exercícios simples para manter o corpo em movimento

Além das atividades ao ar livre, a professora ressalta a importância de manter a rotina de exercícios, mesmo que de forma adaptada em casa ou, até mesmo, na praia. “Durante as férias, você pode fazer atividades mais curtas e de baixo impacto, como alongamentos, yoga ou pilates, que ajudam a melhorar a flexibilidade, reduzir o estresse e fortalecer o corpo de maneira equilibrada”, orienta Elizimara Augusta Lima Braga.

Outro exercício simples e eficiente é a prática de alongamentos, que pode ser realizada em qualquer lugar. A coordenadora sugere que ao acordar, ou antes de dormir, você faça uma série de alongamentos para ativar a circulação e prevenir lesões, especialmente se você tiver ficado muito tempo sentado durante viagens. “Alongamentos ajudam a melhorar a postura, reduzir a rigidez muscular e aumentar a flexibilidade. Além disso, são uma excelente maneira de começar ou terminar o dia de forma mais relaxada”, diz.

Treinos curtos e dinâmicos podem ser a solução perfeita para manter o corpo ativo durante as férias (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock)

3. Treinos curtos e dinâmicos

Se você preferir atividades mais dinâmicas, a docente sugere incorporar treinos de circuito simples ou treinos intervalados de alta intensidade (HIIT). “Você pode realizar um treino de HIIT em casa, sem precisar de equipamentos. Movimentos como polichinelos, agachamentos, flexões e corridas no lugar podem ser realizados em um circuito de 20 a 30 minutos, sendo uma forma eficaz de manter a forma física e queimar calorias durante as festas”, explica Elizimara Augusta Lima Braga.

4. Integre a atividade física ao convívio social

As festas de fim de ano podem ser uma excelente oportunidade para integrar atividades físicas ao convívio social. Elizimara Augusta Lima Braga sugere que se jogue com amigos ou familiares em brincadeiras como futebol, vôlei ou, até mesmo, caminhadas em grupo. “Essas atividades são divertidas e ajudam a manter todos ativos sem a sensação de que estão treinando. A interação social é um fator motivacional importante para se manter em movimento”, afirma.

5. Equilíbrio e regularidade

Por fim, a coordenadora do curso de Educação Física enfatiza que o importante durante as férias é manter a regularidade e a moderação. “O objetivo não é se sobrecarregar com exercícios, mas incorporar momentos de atividade física no dia a dia para que a saúde continue em dia sem comprometer o descanso. Encontre atividades de que você goste e aproveite as férias com equilíbrio”, conclui.

Por Bianca Lodi Rieg