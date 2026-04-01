5 dicas práticas e realistas para iniciantes no audiovisual

O audiovisual está cada vez mais acessível e próximo da realidade de quem quer criar. Com celulares e câmeras simples, contar histórias em vídeo deixou de ser algo restrito a profissionais e passou a fazer parte do dia a dia de muita gente. Mais do que técnica, o que está em jogo é a possibilidade de se expressar, registrar experiências e até inventar novas histórias a partir do que se vive.

Essa relação com o vídeo também faz parte da trajetória de Deco Neves, especialista em audiovisual, que começou a filmar ainda jovem, registrando viagens, campeonatos, manobras, ideias criativas e momentos vividos entre amigos e hoje é CEO da Bolovo. “A gente sempre filmou o que estava vivendo, mas também usava isso como ponto de partida para inventar histórias, criar personagens e construir outros universos. Nunca foi sobre ter a melhor estrutura, mas sobre ter alguma coisa acontecendo de verdade”, explica.

A seguir, Deco Neves compartilha 5 dicas para quem quer começar a produzir vídeos de forma mais criativa e acessível. Confira!

1. Comece pelo que você vive, não pelo que você quer parecer

Tentar reproduzir estéticas prontas pode travar o processo criativo. Para Deco Neves, o ponto de partida mais potente é o que já está acontecendo. “Os vídeos mais interessantes vêm dos seus interesses e de situações reais. Pode ser uma ideia que já mora na sua cabeça há um tempo, um rolê, uma viagem ou qualquer momento que tenha significado para você”, diz.

2. Use o equipamento que você tem

Não é preciso começar com equipamentos profissionais. “O equipamento ajuda, mas não define o resultado. Um celular já resolve muita coisa se a ideia for boa”, afirma o especialista em audiovisual. Trabalhar com o que está disponível pode, inclusive, gerar soluções mais criativas.

Iniciantes no audiovisual não precisam de vídeos complexos, mas devem ter uma ideia clara (Imagem: SofikoS | Shutterstock)

3. Pense em história, não só em imagem

Um vídeo bonito nem sempre prende a atenção. O que conecta é a narrativa. “Mesmo um vídeo curto precisa ter uma ideia clara. Não precisa ser complexo, mas precisa ter intenção. E, na dúvida, vale arriscar e tirar ideias do papel, sem se prender a fórmulas. Às vezes, é justamente uma ideia mais solta que vira algo maior — a gente vê isso o tempo todo, inclusive em coisas que a gente provoca dentro da Bolovo, como o desafio Home Video que incentiva as pessoas a criarem no audiovisual”, explica Deco Neves.

4. Aproveite o improviso

Nem tudo precisa ser controlado. “Muitas vezes, o que dá errado é o que deixa o vídeo mais interessante. O improviso faz parte”, diz o profissional. Momentos espontâneos podem enriquecer a construção da história.

5. Crie com outras pessoas

O audiovisual também é coletivo. “Quando você faz com outras pessoas, a energia muda. Tem troca, surpresa e isso aparece no resultado”, afirma o especialista. A proposta reforça que o audiovisual não precisa ser distante ou técnico. Pode ser simples, direto e conectado à vida real.

“No fim, o vídeo é só uma ferramenta. O mais importante é ter algo vivido para transformar em história. O audiovisual já me levou para muitos lugares e me apresentou amigos e ídolos. Tudo começa de algum jeito. A ideia é dar esse empurrão para as pessoas começarem e viverem momentos memoráveis”, conclui Deco Neves.

Por Gabriela Cardoso