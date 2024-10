5 dicas para voltar ao mercado de trabalho  

Voltar ao mercado de trabalho após uma pausa é uma mistura de expectativa e incerteza. O cenário profissional pode ter mudado significativamente, trazendo novos desafios e exigências. Ao mesmo tempo, tal processo envolve se reconectar com antigas habilidades e se adaptar a novas tendências.

Para muitos, essa fase também carrega uma carga emocional, na qual a ansiedade pelo recomeço e a vontade de se restabelecer convivem lado a lado, refletindo as transformações pessoais e profissionais vividas durante o período de afastamento.

Abaixo, confira 5 dicas importantes para retornar de forma eficiente e equilibrada ao mercado de trabalho!

1. Atualize suas habilidades

Durante o tempo fora do mercado, muitas mudanças podem ter ocorrido em sua área. É fundamental atualizar-se com cursos, workshops ou certificações que acompanhem as novas demandas do setor. Isso demonstra comprometimento com a carreira e facilita a adaptação ao retorno.

2. Ajuste o currículo e o perfil on-line

Revise seu currículo para incluir qualquer experiência relevante, mesmo que seja em projetos pessoais ou voluntariado. Garanta que seu perfil em plataformas profissionais esteja atualizado, ressaltando suas competências e objetivos atuais, o que aumenta suas chances de visibilidade.

“Hoje, as redes sociais são ferramentas poderosas para divulgar oportunidades. Um perfil bem cuidado no LinkedIn, com uma foto profissional e informações atualizadas, pode ser decisivo. A maioria dos recrutadores verifica o perfil do candidato antes de uma entrevista“, destaca Patrícia Rios, gerente de Pessoas & Cultura da Tecnobank.

3. Reative sua rede de contatos

O networking é uma ferramenta poderosa para quem está voltando ao mercado. Entre em contato com antigos colegas, participe de eventos do setor e esteja presente nas redes sociais profissionais. Muitas vezes, as oportunidades surgem por meio de indicações e conexões.

“Já é de conhecimento comum que ser bem-sucedido na área escolhida está diretamente ligado aos relacionamentos cultivados dentro e fora do ambiente de trabalho. Ter uma boa rede de contatos não é uma opção, é indispensável. Sem relacionamentos, não existe negócio”, diz Bruno Avelar, empreendedor, CVO (Chief Visionary Officer) de diversas empresas e criador do “O Poder do Network“.

As metas ajudam a direcionar melhor suas ações e a identificar oportunidades alinhadas aos seus possíveis caminhos (Imagem: eamesBot | Shutterstock)

4. Tenha clareza sobre seus objetivos

Ao retornar, é importante definir claramente suas metas profissionais. Avalie se deseja continuar na mesma área ou explorar novas possibilidades. Isso o ajuda a direcionar melhor suas ações e a identificar oportunidades que estejam alinhadas com seus interesses.

“[…] Metas são como velas em um barco. Sem metas, nosso barco fica à deriva, sendo controlado pela força dos ventos. Como disse Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas: ‘Se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve’. Se não temos um objetivo específico, nunca saberemos se estamos no caminho certo. É importante conhecer-se bem – saber sobre os próprios interesses, habilidades, planos e projetos de vida”, explica a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

5. Prepare-se emocionalmente para o recomeço

O retorno pode trazer inseguranças, mas é importante encarar essa fase como uma oportunidade de crescimento. Tenha paciência consigo e reconheça que recomeçar exige tempo e ajustes. Estar emocionalmente preparado para novos desafios facilita a adaptação ao ritmo do mercado.