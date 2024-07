5 dicas para viajar nas férias de julho gastando pouco

Julho é um período de férias escolares e viagens para muitas famílias. Porém, devido à alta temporada, há uma grande concorrência por voos, hospedagens e locais turísticos. Com o aumento da demanda, consequentemente o preço também sobe.

Uma recente pesquisa do Serasa Comportamento em parceria com o Instituto Opinion Box mostra que, para quem tem filhos, viajar está nos planos de 61% das pessoas; estas, por sua vez, pretendem gastar até R$ 2 mil. A educadora financeira, Aline Soaper, orienta que é preciso planejamento, bem como buscar as melhores estratégias para economizar nas férias.

“Para quem já está com viagem agendada, vale a pena reavaliar o planejamento dos passeios, restaurantes e compras para ficar dentro do orçamento. O ideal é planejar as férias da família com seis meses de antecedência. Com isso, também é possível conseguir as melhores promoções em passagens áreas, por exemplo”, comenta.

Para minimizar os impactos no orçamento, Aline Soaper destaca cinco dicas de como diminuir os custos da viagem de férias. Confira!

1. Faça um planejamento

Planejar as férias com antecedência é uma estratégia eficaz para evitar gastos excessivos e garantir uma experiência mais tranquila e organizada. “De 6 a 3 meses antes da viagem, comece a preparação. Reserve dinheiro, escolha a melhor forma de transporte e hospedagem para reduzir gastos”, orienta a especialista.

2. Faça a viagem caber no orçamento

Planejar uma viagem de forma que ela caiba no orçamento pode ser desafiador, mas, com algumas estratégias e um planejamento cuidadoso, é possível desfrutar de uma ótima experiência. Aline Soaper recomenda: “defina um valor total para gastar e encaixe a viagem nesse valor. Busque alternativas mais acessíveis para hospedagem”.

Optar por uma hospedagem que ofereça cozinha ajuda a evitar gastos com alimentação (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

3. Economize na alimentação

Economizar na alimentação durante uma viagem é uma das maneiras mais eficazes de manter os gastos sob controle. Por isso, a profissional aconselha buscar sistemas de hospedagem que ofereçam cozinha. “Assim você pode gastar menos com restaurantes”, explica.

4. Reduza gastos com hospedagem

Segundo Aline Soaper, dividir o sistema de hospedagem com os amigos é uma ótima opção para reduzir os gastos. Para isso, você pode optar por hostels, pousadas e destinos mais econômicos ou, ainda, negociar com o proprietário e ficar de olho nos descontos.

5. Faça uma lista de passeios gratuitos

Passeios gratuitos são uma excelente alternativa para se divertir durante a viagem sem comprometer o orçamento e oferecem oportunidades para explorar novos lugares, aprender sobre a cultura local e desfrutar de experiências únicas. “Os passeios gratuitos são uma boa alternativa para economizar com os ingressos e se divertir”, conclui Aline Soaper.

Por Carla Osada