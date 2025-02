5 dicas para utilizar bebidas vegetais no processo de perda de peso

O consumo de laticínios é um tema controverso quando se fala em alimentação saudável e perda de peso. Com cerca de 60% a 70% da população mundial apresentando algum grau de intolerância à lactose, muitas pessoas têm buscado alternativas mais leves e de fácil digestão. A nutróloga Mariana Brito destaca que a substituição dos laticínios por bebidas vegetais pode ser uma estratégia inteligente para quem deseja reduzir inflamações, melhorar a digestão e manter um estilo de vida equilibrado.

“As bebidas vegetais são ótimas fontes de nutrientes, desde que escolhidas com atenção. Muitas delas são enriquecidas com cálcio, vitaminas e proteínas, além de não conterem lactose, tornando-se uma opção viável para a maioria da população”, explica Mariana Brito.

A escolha da bebida vegetal ideal deve levar em consideração a qualidade dos ingredientes e o equilíbrio nutricional. Opções como leite de amêndoas, coco, aveia e castanhas podem ser incorporadas à alimentação de forma estratégica para promover saciedade e favorecer o metabolismo.

A seguir, a nutróloga compartilha 5 dicas para quem deseja usar bebidas vegetais no processo de perda de peso. Confira:

1. Prefira opções sem aditivos artificiais

Evite bebidas vegetais adoçadas ou com espessantes artificiais. Escolha versões naturais, sem açúcares adicionados, para evitar picos de glicose e manter um metabolismo equilibrado;

2. Aposte em bebidas vegetais enriquecidas com cálcio e proteínas

Para quem busca substituir completamente os laticínios, é importante garantir o aporte de cálcio e proteínas em outras fontes. Algumas bebidas vegetais são fortificadas e podem suprir essas necessidades nutricionais.

Na hora de escolher a bebida vegetal, o ideal é optar por marcas que utilizam poucos ingredientes (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

3. Evite versões altamente processadas

Assim como acontece com os laticínios ultraprocessados, algumas bebidas vegetais contêm aditivos desnecessários, como óleos vegetais e conservantes. O ideal é optar por versões caseiras ou marcas que utilizam poucos ingredientes.

4. Consuma nos momentos estratégicos do dia

Inserir bebidas vegetais no café da manhã ou em lanches pode ser uma excelente maneira de prolongar a saciedade. “Uma boa opção é combiná-las com fibras, como chia e linhaça, para um efeito mais duradouro no controle do apetite”, sugere Mariana Brito.

5. Combine com fontes de proteínas e gorduras boas

Para um equilíbrio nutricional adequado, associe bebidas vegetais a fontes de proteínas, como oleaginosas e sementes, e gorduras saudáveis, como pasta de amendoim ou abacate. Essa combinação auxilia na manutenção da massa magra e na regulação do metabolismo.

O papel das bebidas vegetais na dieta

Para Mariana Brito, reduzir o consumo de laticínios e optar por bebidas vegetais pode trazer benefícios significativos para a digestão e o bem-estar geral. “A questão não é apenas retirar os laticínios, mas sim escolher alternativas que promovam equilíbrio e qualidade nutricional. As bebidas vegetais podem ser aliadas importantes na perda de peso e na manutenção da saúde”, conclui. Com escolhas bem planejadas, é possível substituir os laticínios de forma saudável, garantindo uma alimentação rica, equilibrada e alinhada às necessidades individuais.

Por Sarah Monteiro