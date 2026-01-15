5 dicas para usar plantas na decoração da casa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais do que um elemento decorativo, as plantas desempenham um papel importante no equilíbrio emocional e energético dos ambientes. De acordo com o Feng Shui, técnica ancestral chinesa que estuda a harmonia entre os espaços e as pessoas, a presença de vegetação pode atrair boas energias, estimular a calma e favorecer a saúde física e mental.

De acordo com Ana Paula Caramico Lasaponari, gerente de projetos e incorporações da BRN Construtora, inserir plantas ao projeto arquitetônico e à decoração transforma não só o visual do lar, mas também a experiência de viver nele.

A seguir, em parceria com a profissional, compartilhamos algumas dicas para deixar a casa mais acolhedora com o uso de plantas. Confira!

1. Aproveite os espaços

Mesmo em imóveis compactos, é possível inserir plantas de maneira criativa e funcional. “Quem mora em apartamento pode optar por vasos suspensos, prateleiras verticais ou suportes de parede, que trazem o verde sem comprometer a circulação”, explica Ana Paula Caramico Lasaponari. Em casas térreas, floreiras e canteiros baixos ao longo da entrada são ótimas alternativas para criar um visual agradável e acolhedor.

Entre as espécies recomendadas pela especialista, destacam-se: espada-de-são-jorge e zamioculca, ideais para ambientes com pouca luz e baixa necessidade de rega; lírio-da-paz e jiboia, perfeitas para áreas internas, por sua elegância e frescor; suculentas e cactos, ótimas para quem busca praticidade e baixa manutenção.

2. Invista em iluminação estratégica

Luminárias direcionadas ou luzes quentes ajudam a valorizar o verde das folhas e a criar um clima mais acolhedor, especialmente à noite. Ao posicionar a iluminação de forma estratégica, é possível destacar texturas, volumes e formatos das plantas, transformando estes elementos em pontos de destaque na decoração.

As plantas trazem vida para a decoração e refrescam o ambiente (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Combine com elementos do paisagismo

As plantas não apenas embelezam o ambiente, como também contribuem para o conforto térmico e a qualidade do ar. Quando combinadas a elementos como pisos claros, iluminação natural e ventilação cruzada, elas promovem ambientes mais frescos e saudáveis.

“Na arquitetura contemporânea, o bem-estar vai muito além da planta do imóvel e da escolha do mobiliário. A integração com elementos de paisagismo, texturas e formas naturais cria uma conexão harmoniosa com a natureza, o que traz benefícios positivos para o bem-estar físico, mental e emocional. Essa abordagem proporciona uma sensação de acolhimento e contribui para uma melhora significativa na qualidade de vida”, afirma a profissional.

4. Integre as plantas à decoração funcional

Além de decorar, as plantas podem ser inseridas em composições com móveis de apoio, como bancos, cabideiros e estantes. Esses elementos ajudam a criar áreas multifuncionais no dia a dia, como um cantinho para tirar os sapatos, apoiar bolsas ou deixar chaves e correspondências.

5. Integre materiais naturais

Enquanto as plantas trazem vida, frescor e movimento ao ambiente, os materiais naturais, como pedras, seixos, argila ou cimento, acrescentam neutralidade. O resultado é uma composição harmoniosa, que valoriza tanto o aspecto orgânico quanto o estrutural. Essa mistura funciona especialmente bem em decorações contemporâneas e minimalistas, que priorizam linhas limpas, paletas neutras e a integração entre elementos naturais e arquitetônicos.

Por Monique Costa e Redação EdiCase