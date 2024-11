5 dicas para usar o mármore em diferentes ambientes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mármore é uma escolha que agrega identidade e valor estético, adaptando-se a propostas que pedem um toque refinado e único. Com algumas orientações, você pode explorar as possibilidades dessa pedra para valorizar cada canto do seu lar, seja em grandes áreas ou pequenas.

De acordo com Lucas Sousa, arquiteto e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera, o mármore pode transformar qualquer local, adicionando um toque de luxo e refinamento a casas e apartamentos. No entanto, o profissional alerta que seu uso deve ser planejado com cuidado para garantir durabilidade e funcionalidade.

“O mármore é sinônimo de sofisticação, mas também requer manutenção e atenção para ser utilizado da forma correta. Ao escolher onde e como aplicá-lo, é importante considerar o estilo da casa, o orçamento disponível e as necessidades de cada espaço”, destaca.

A seguir, confira algumas sugestões do especialista para integrar o material com elegância em diversos ambientes!

1. Cozinhas e banheiros

Um dos usos mais comuns é em bancadas e ilhas de cozinhas, bem como nas pias e bancadas de banheiros. Nesses espaços, o mármore traz um visual limpo e moderno. Porém, vale lembrar que ele é poroso e suscetível a manchas. Para quem deseja durabilidade, o profissional recomenda escolher tons mais escuros ou aplicar selantes especiais que ajudem a proteger a superfície.

2. Pisos elegantes

O mármore é uma excelente opção para pisos em áreas sociais, como salas de estar e halls de entrada. Os veios naturais do mármore criam um visual sofisticado, principalmente em grandes áreas. No entanto, por ser um material mais frio ao toque, ele é mais indicado para climas quentes ou em ambientes com aquecimento por piso radiante. Por ser escorregadio quando molhado, deve-se ter atenção redobrada em áreas molhadas, como banheiros.

3. Detalhes decorativos

Além de grandes superfícies, o mármore pode ser usado em detalhes menores para criar impacto sem pesar no orçamento. Se a ideia é trazê-lo para o décor de forma mais sutil, Lucas Sousa sugere utilizá-lo em mesas de centro, tampos de mesa de jantar ou até em prateleiras e nichos. Isso cria um ponto de destaque no ambiente, sem a necessidade de investir em uma aplicação extensa.

O mármore aplicado em áreas estratégicas da sala, como a parede da lareira, adiciona uma sensação de luxo discreto e sofisticado (Imagem: Pinkystock | Shutterstock)

4. Mármore nas paredes

Para quem deseja ousar, a pedra também pode ser aplicada em paredes, criando um ambiente extremamente sofisticado. Paredes de mármore, especialmente em áreas como lavabos ou em torno de lareiras, criam um efeito escultural e requintado. Mas, como é um material mais caro e difícil de manusear, é importante contar com profissionais especializados para garantir um bom acabamento.

5. Cuidados e manutenção

Embora seja uma pedra natural de alta durabilidade, ela requer cuidados específicos para manter sua beleza. Para garantir sua longevidade, é importante limpá-la apenas com produtos neutros, bem como evitar o uso de ácidos ou produtos abrasivos. Além disso, a aplicação de um selante a cada dois anos ajuda a protegê-la contra manchas e desgaste.

“O mármore é um material atemporal que pode elevar o design de qualquer ambiente, desde que usado com planejamento e atenção aos detalhes. Seja em grandes superfícies ou em pequenas peças decorativas, seu uso deve estar sempre alinhado ao estilo da casa e às necessidades de quem vai usufruir o espaço”, finaliza o docente.

Por Nicholas Montini Pereira