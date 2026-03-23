5 dicas para um bom repertório sociocultural para a redação do Enem 

A competência 2 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia a capacidade do participante de compreender a proposta, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento e respeitar a estrutura clássica do texto dissertativo-argumentativo.

Segundo o professor e coordenador de Redação do Curso Anglo, Sérgio Paganim, trata-se de um complexo item de avaliação porque, além de concentrar 3 aspectos diferentes da composição do texto, costuma ser o critério de correção mais temido pelos estudantes, pois analisa o emprego de seu repertório sociocultural, ou seja, o conjunto de referências, citações e exemplos esperado para enriquecer a argumentação.

Essa competência avalia a relação do pensamento de um filósofo ou sociólogo, por exemplo, com o tema e a conexão entre ele e a reflexão desenvolvida na redação. Em outros termos, o repertório precisa ser coerente com o tema da banca e com a tese do autor do texto para ter sucesso na prova.

Base para um repertório sociocultural eficiente

Para Sérgio Paganim, o que transforma uma ideia, um dado, uma informação em repertório sociocultural eficiente na redação do Enem é a forma como esses elementos são empregados, pois devem dar sustentação para a abordagem do participante no texto. Ou seja, em sentido mais amplo, informações, conceitos, reflexões de pensadores ou dados numéricos podem se transformar em repertório sociocultural, desde que sejam bem articulados com o tema e a tese do texto.

Ter consciência e dimensão do arsenal pessoal de repertórios, destaca o educador, é uma iniciativa estratégica para ser desenvolvida durante o período de preparação para o exame e outras provas de seleção para a graduação. Essas referências socioculturais são especialmente abundantes, por exemplo, nas disciplinas de humanidades do Ensino Médio.

“Nas aulas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia ou Literatura, o estudante aprende os conteúdos exigidos para as avaliações e, ao mesmo tempo, entra em contato com ideias, conceitos, reflexões e pensadores que podem ser manipulados como repertórios socioculturais para a redação”, exemplifica.

Como escolher e aplicar repertórios na prática

Sérgio Paganim ressalta que a seleção de repertórios consistentes pode ser decisiva para o sucesso de um parágrafo da redação no Enem. “Tanto na introdução quanto nos parágrafos de desenvolvimento, essas referências costumam funcionar como fundamentação da análise, dando suporte à visão de mundo que o autor construiu naquele trecho”, afirma.

Para tornar mais claro o uso do repertório na redação, o professor apresenta o seguinte exemplo: “Se o texto está desenvolvendo a reflexão sobre o racismo estrutural como causa da não valorização da herança africana no Brasil (tema de 2024), o repertório sociocultural poderia ser, por exemplo, a dinâmica colonial brasileira de apartheid encarnada na separação entre Casa Grande e Senzala, como teorizou o sociólogo Gilberto Freyre. Esse é um exemplo de repertório legitimado, pertinente e produtivo para fortalecer a argumentação e configurar uma análise autoral”.

Construir um repertório sólido exige prática, organização e contato constante com diferentes áreas do conhecimento (Imagem: PreciousJ | Shutterstock)

Dicas para desenvolver um bom repertório

Abaixo, o professor elenca cinco dicas essenciais para construir um repertório sociocultural sólido para a redação. Confira:

1. Conheça diferentes temáticas de redação para treinar a busca por repertório

Temas variados podem ser estudados para desencadear a procura por repertórios socioculturais compatíveis.

2. Estude redações de alto desempenho

Dessa forma, será possível compreender como aqueles que alcançaram a nota 1000 no Enem selecionaram e articularam repertórios para embasar sua opinião e argumentação.

3. Fique atento aos fatos cotidianos

A construção de repertórios passa por atividades como acompanhar jornais, rádios, telejornais e portais que abordem as principais notícias da atualidade, identificar em filmes e séries potenciais temas e usos na redação, além de destacar conceitos e pensadores das disciplinas escolares.

4. Registre as informações e os conhecimentos adquiridos

Anote tudo que possa ser utilizado como repertório, de maneira organizada, para consulta durante a prática da escrita e às vésperas do exame.

5. Reflita sobre os repertórios anotados

A reflexão individual sobre as referências socioculturais acumuladas contribui para formar um estudante mais crítico e capaz de identificar rapidamente os repertórios mais eficientes para os temas mais desafiadores.

O que evitar na redação

Sérgio Paganim reforça que, desde a edição de 2024, a banca corretora de redações do Enem tem exigido repertórios com articulação mais genuína com o tema e vem punindo citações muito genéricas e com conexões superficiais ou insuficientes com a reflexão proposta no texto – os chamados “repertórios de bolso” ou “repertórios-coringa”. “É preciso evitar modelos prontos, citações muito genéricas decoradas, ideias muito amplas que vão gerar conexões muito simplistas na redação”, finaliza.

Por Laura Ragazzi