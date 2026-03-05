O contato com a natureza é capaz de oferecer bem-estar e colaborar com a saúde física e mental. Nos ambientes urbanos, entretanto, tem se tornado cada vez mais difícil a proximidade com o meio ambiente. Atualmente, o ser humano passa a maior parte dos dias em espaços construídos pelo homem.

Por isso, o design biofílico, por meio de elementos naturais ou que se assemelham a eles, visa resgatar em projetos arquitetônicos e de interiores o contato com a natureza de forma harmônica, mesmo que em áreas urbanas.

“A incorporação da natureza no ambiente construído tem a capacidade, por exemplo, de reduzir a ansiedade e, quando incorporada aos interiores residenciais, traz conforto e bem-estar a quem utiliza estes espaços”, explica a arquiteta e urbanista Gloria Brandão.

Abaixo, confira 5 dicas para transformar os ambientes com plantas na decoração!

1. Coloque plantas em pontos estratégicos

No design biofílico, as plantas ganham bastante destaque, uma vez que conseguem gerar, de maneira mais rápida, uma conexão com o meio ambiente. Gloria Brandão aconselha utilizá-las em painéis verdes (paredes vivas) ou no telhado.

A designer de interiores Larissa Santo indica usar espécies pendentes, como jiboia, peperômia e colar de pérolas, sobre algum armário ou prateleira. Na varanda, segundo ela, é um local bastante interessante para inserir plantas. “Em grandes centros urbanos, a varanda acaba sendo o quintal. É onde estamos mais próximos de estar ao ar livre”, acrescenta.

2. Pesquise os tipos mais indicados para cada ambiente

Alguns cuidados são fundamentais no momento de inserir plantas nos ambientes, para que elas consigam crescer e se desenvolver adequadamente. É importante considerar fatores como luminosidade, ventilação e umidade, que variam de um cômodo para outro.

Para identificar as espécies mais indicadas para cada espaço, é recomendado realizar um estudo de viabilidade, que leve em conta a incidência de luz solar, a circulação de ar e as condições específicas do local. Esse cuidado evita problemas como murchas, crescimento irregular ou até a morte da planta, garantindo um ambiente mais bonito e saudável.

Além de valorizar as plantas, utilizar variados estilos de vasos e suportes decorativos ajuda a deixar o ambiente mais vivo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Aposte em vasos, suportes e iluminação

Vasos de cerâmica, cimento e fibras naturais são excelentes opções para destacar a beleza das plantas e integrá-las à decoração do ambiente. Esses materiais possuem texturas e cores que ajudam a criar composições harmônicas, valorizando tanto as espécies cultivadas quanto o estilo do espaço. Além disso, o uso de suportes decorativos, como prateleiras, suportes de chão e estantes próprias para plantas, contribui para organizar melhor o ambiente e criar diferentes níveis de altura na composição.

4. Utilize materiais naturais

Elementos naturais também são frequentemente usados para produzir, nos espaços, a sensação de estar em meio à natureza. A madeira, segundo Gloria Brandão, é um dos materiais mais utilizados no design biofílico e pode ser aplicada tanto na arquitetura quanto nos mobiliários e design em geral.

Entretanto, é de extrema importância que esses itens sejam adquiridos de empresas legalizadas e com responsabilidade socioambiental. Isso porque é preciso evitar contribuir para a extração incorreta, visto que isso prejudica o meio ambiente.

5. Combine espécies de plantas

Misturar espécies com tamanhos, cores e texturas variadas ajuda a criar uma decoração mais rica e natural. Plantas de folhas largas podem ser combinadas com espécies menores ou pendentes, por exemplo. Essa diversidade contribui para deixar o ambiente mais acolhedor e reforçar a sensação de proximidade com a natureza dentro de casa.