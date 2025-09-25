Variedades

5 dicas para transformar grandes prêmios de dinheiro em patrimônio

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 25/09/25 12h36
O planejamento financeiro evita que o dinheiro desapareça tão rapidamente quanto chegou (Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock)

Receber uma quantia significativa inesperadamente, seja por sorteios ou prêmios, é o desejo de muitos. Porém, sem um bom planejamento, esse valor extra pode desaparecer com a mesma rapidez que chegou. De acordo com uma pesquisa do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil, cerca de 46% dos brasileiros que recebem um valor extra acabam gastando tudo em menos de um ano.

Pensando nisso, Nathalia Arcuri, educadora financeira, fundadora da plataforma de finanças pessoais Me Poupe! e parceira do Familhão, programa de recompensas que conecta grandes marcas ao público com prêmios e experiências, lista abaixo 5 dicas para transformar grandes prêmios em patrimônio. Confira!

1. Pausar antes de agir é o primeiro passo

Ao receber uma grande quantia de dinheiro, é natural sentir uma forte euforia, porém emoções intensas, como agitação e empolgação, podem ser tão perigosas quanto o medo. “Este sentimento impulsiona decisões precipitadas. Por isso, a primeira atitude é simples: não faça nada imediatamente. Respira, não decida nada no impulso, nem siga conselhos automáticos de gerentes do banco, por exemplo. A reflexão vem sempre antes da ação”, pontua Nathalia Arcuri.

2. Quitar dívidas, guardar ou investir

Para a educadora financeira, não há uma receita pronta, visto que cada situação exige uma análise personalizada. “Antes de utilizar o dinheiro do prêmio para quitar dívidas, é preciso entender quais são, qual a taxa de juros e se existem outras prioridades. Há casos em que manter uma dívida com parcelas controladas e investir o dinheiro pode ser mais inteligente. Inclusive, se a pessoa possui uma renda passiva que cobre os compromissos mensais, é possível manter esta cobrança sem prejudicar o orçamento. É fundamental uma análise prévia para que a decisão seja ainda mais consciente”, explica a especialista.

Casal sorrindo, sentados abraçados no sofá segurando um cofrinho em forma de porquinho rosa
Montar uma reserva de emergência é essencial para obter segurança financeira (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

3. Faça uma reserva de emergência

Montar uma reserva de emergência, aplicada em investimentos de liquidez imediata, é essencial para obter segurança financeira. Segundo Nathalia Arcuri, esta ação evita que, diante de uma necessidade urgente, a pessoa tenha que mexer em investimentos de longo prazo ou em ativos que estejam em baixa no momento. 

4. Invista em opções seguras

A especialista indica opções seguras, como o Tesouro Selic ou CDBs (Certificados de Depósito Bancário), para quem nunca investiu. “Garantido pelo governo e com liquidez diária, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que existe. Já os CDBs são seguros, desde que o investidor respeite o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Porém, se for investir um valor maior, sempre diversifique entre diferentes instituições”, complementa.

5. Evite que o prêmio vire custo fixo

Receber um grande prêmio pode parecer a realização de um sonho, mas a empolgação pode levar a escolhas que, em vez de gerar renda, acabam criando novos custos e preocupações. “O prêmio se torna um problema quando o ganhador transforma tudo em passivos, ou seja, coisas que só dão despesas como casa e carro. Muita gente compra imóveis sem saber se vai morar ou alugar, por exemplo. E mesmo alugando, existe o risco de vacância. Por isso, é imprescindível entender se o patrimônio adquirido irá gerar retorno ou virar custo fixo. O ideal é pensar em patrimônio que trabalhe por você, e não o contrário”, destaca.

Para fazer o dinheiro render com inteligência e segurança é essencial priorizar sonhos reais e sustentáveis, evitando assim compras por status ou pressão social. “Invista sempre pensando no longo prazo”, finaliza Nathalia Arcuri.

Por Beatriz Magalhães

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna