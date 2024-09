5 dicas para ser efetivado no estágio

No competitivo mercado de trabalho, ser efetivado no estágio requer muito mais do que apenas habilidades técnicas. É fundamental demonstrar comprometimento, capacidade de adaptação e boa comunicação.

Conforme destaca Natália Borges de Sousa, professora do curso de Recursos Humanos da Faculdade Pitágoras, “a preparação e o empenho demonstrados durante o estágio podem ser o diferencial que leva à contratação definitiva. As habilidades comportamentais, conhecidas como soft skills, têm se tornado pontos de análise cruciais na busca das empresas pelo candidato ideal. Elas são necessárias para construir os relacionamentos, liderar equipes e gerar um ambiente colaborativo”, detalha a especialista.

Existem outros pontos a serem considerados. “[…] A capacidade de comunicar-se clara e eficientemente é fundamental e o candidato que sabe expressar suas ideias de maneira objetiva, ouvir ativamente os colegas e fornecer feedback construtivo terá vantagem significativa”, completa Natália Borges de Sousa, que lista 5 dicas capazes de auxiliar um estagiário a ser efetivado no primeiro emprego. Confira!

1. Demonstre proatividade e iniciativa

Mostrar disposição para ir além das tarefas designadas e sugerir melhorias ou soluções para problemas demonstra um espírito de iniciativa. Estagiários que tomam a frente em projetos, antecipam necessidades e não hesitam em oferecer ajuda têm maiores chances de se destacarem e serem notados pelos gestores. Colaborar efetivamente com outros membros da equipe também é uma habilidade fundamental.

2. Envolva-se na resolução de problemas

A capacidade de identificar problemas e encontrar soluções eficazes é altamente valorizada. Estagiários que enfrentam desafios com uma abordagem analítica e criativa, apresentando soluções viáveis e implementáveis, mostram um pensamento crítico que é essencial para qualquer função permanente.

3. Mostre ser flexível e adaptável

O mundo corporativo está em constante mudança e a habilidade de se adaptar rapidamente a novas situações e tarefas é crucial. Estagiários que demonstram flexibilidade, aprendem rapidamente e se ajustam às mudanças de prioridade ou metodologia contribuem significativamente para o sucesso da equipe e da empresa.

Saber gerenciar o tempo é fundamental durante o estágio e mostra organização (Imagem: Ahmet Misirligul | Shutterstock)

4. Preze a gestão de tempo e a organização

A capacidade de gerenciar tarefas e prazos de maneira eficiente mostra que o estagiário é organizado e prioriza as atividades estabelecidas, além de passar a imagem de que é confiável e pode lidar com a carga de trabalho que um cargo permanente exigiria.

5. Tenha atenção aos detalhes

Precisão e cuidado com os detalhes podem fazer a diferença entre um trabalho bem elaborado e um trabalho insatisfatório. Estagiários que revisam seu trabalho cuidadosamente e garantem que todos os aspectos estão corretos e completos contribuem para a qualidade geral dos projetos da empresa.

Por Camila Souza Crepaldi