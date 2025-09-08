Variedades

5 dicas para se sair bem em português no Enem

Estar alinhado com as competências da redação exigidas pelo exame ajuda a garantir uma boa nota

A preparação para a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e para a Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é fundamental para quem deseja alcançar uma boa pontuação. Essas duas partes da prova têm peso decisivo no resultado e exigem do estudante não apenas conhecimento, mas também estratégia. 

Enquanto a redação avalia a capacidade de argumentar e organizar ideias de forma coerente, a prova de Linguagens é estruturada em competências e habilidades, que buscam medir a interpretação de textos, a compreensão de diferentes linguagens, o domínio da norma culta da língua portuguesa e o uso crítico da comunicação. 

Para auxiliar os estudantes nesse desafio, Cristiane Lopes, professora de português do Ensino Fundamental — anos finais e do ensino médio do Colégio Imaculado Coração de Maria, lista 5 dicas essenciais. Confira!

1. Atenção à norma culta

A competência 1 da redação visa o domínio da norma padrão. Mas não basta se preocupar com as regras gramaticais. É preciso ter atenção ao estilo e à seleção de palavras para o texto no Enem. Isso inclui evitar gírias, clichês e provérbios, e usar verbos de elocução, como “afirma”, “pondera” ou “destaca”, para introduzir citações. Compreender e explorar essa “gramática invisível” demonstra seu domínio na língua e o leva a uma excelente nota.

2. Repertório cultural relevante e vasto

A competência 2 da redação convida o estudante a uma reflexão sobre suas diferentes leituras. A banca espera que o candidato associe o tema a diferentes áreas de seu conhecimento. A dica é montar um “banco de repertório” particular, ou seja, uma coleção de citações, referências e informações que você pode usar em diversos temas. Pense em conceitos de sociologia, filosofia, história, literatura e até em citações de filmes ou séries. O objetivo é ter esses argumentos e referências para enriquecer sua redação e mostrar aos corretores que você possui um repertório cultural relevante e vasto.

Jovem com o cabelo curto e usando blusa de moletom roxa, e fones de ouvido prata, estudando no notebook
Estudar as redações nota 1000 das provas anteriores é uma maneira eficaz de praticar a análise crítica (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Análise crítica de informações

Para compreendermos o que a competência 3 nos exige é preciso ter organização e dominar a interpretação. Na proposta apresentada não se limite à leitura do tema; analise-a por completo. Uma forma de ter bom êxito é analisar redações nota 1000. Identifique a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Sublinhe os conectivos, as referências externas e a estrutura de cada parágrafo. Após tantas análises você compreende a lógica da escrita e saberá com exatidão o que os corretores desejam.

4. Coesão textual

A competência 4 da redação do Enem visa a conexão de ideias no texto. Para tal, explore os conectivos além do óbvio, tais como: “portanto” e “contudo”. Experimente “outrossim” e “ademais”. Dessa forma, você trará sofisticação e fluidez ao seu texto. 

5. Aplicação de tecnologias de comunicação e informação

Não se trata de decorar conceitos técnicos, mas de compreender como os novos tipos de texto, como e-mails, blogs, posts, redes sociais, dentre outros, impactam nosso cotidiano. A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem espera que o candidato enxergue as diferenças desses gêneros em relação aos tradicionais. 

Cronograma de estudos

Coloque as orientações em prática no seu cronograma de estudo: 

  • Revise a norma-padrão; 
  • Alimente um banco de repertório; 
  • Analise modelos de redações nota 1000; 
  • Varie conectivos;
  • Reconheça o papel dos gêneros digitais no cotidiano. 

Com constância e leitura ativa, seu texto ganha clareza, coesão e, como consequência, uma nota elevada.

Por Adriana Fernandes

