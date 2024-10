5 dicas para se preparar para uma entrevista em outro idioma

As entrevistas de emprego são etapas fundamentais no processo de seleção de candidatos, funcionando como um momento decisivo tanto para empresas quanto para profissionais. Além de avaliar habilidades técnicas e comportamentais, essa parte do processo seletivo permite que o recrutador conheça melhor o perfil do candidato e sua compatibilidade com a cultura da organização.

Em alguns casos, contudo, as entrevistas podem ocorrer em outro idioma. Tais processos servem, principalmente, para avaliar a fluência e a capacidade dos candidatos de se comunicarem em uma segunda língua – algo essencial para empresas multinacionais ou funções que demandam a interação internacional.

Logo, para que não haja erros nesse momento tão importante da carreira, confira algumas dicas de preparo:

1. Estude o vocabulário específico da área

Antes da entrevista, familiarize-se com os termos técnicos e expressões comuns da sua profissão no idioma em que será entrevistado. Demonstrar domínio do jargão impressiona os entrevistadores e mostra que você está preparado para os desafios da função.

2. Simule entrevistas com um parceiro ou mentor

Praticar com alguém fluente no idioma melhora a confiança e ajuda a ajustar a pronúncia e o ritmo da fala. Além disso, simulações em ambientes semelhantes ao da entrevista auxiliam na preparação para situações reais e imprevistos.

Ensaiar as respostas para perguntas clássicas aumenta a clareza ao se comunicar e evita pausas longas (Imagem: Chay_Tee | Stylebar)

3. Treine respostas para perguntas previsíveis

Elabore e ensaie respostas para perguntas clássicas, como “Quais são seus pontos fortes?” ou “Onde se vê em cinco anos?”. Isso evita pausas longas e garante que você se comunique com clareza e segurança durante uma conversa.

4. Ouça conteúdo no idioma diariamente

Exponha-se ao idioma requisitado por meio de podcasts, audiolivros, vídeos e filmes. Isso ajuda a acostumar o ouvido a diferentes sotaques e velocidades de fala, facilitando a compreensão e evitando mal-entendidos na entrevista.

5. Controle o ritmo e evite traduzir mentalmente

Falar devagar ajuda a organizar as ideias e evitar erros. Ademais, evite traduzir frases mentalmente, pois isso pode gerar pausas desconfortáveis, o que demonstra falta de fluência. Pratique pensar diretamente no idioma da entrevista.