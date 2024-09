5 dicas para se preparar na reta final do Enem

Milhares de estudantes brasileiros vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país, nos dias 5 e 12 de novembro. A maior parte vêm estudando há meses para o exame, mas é importante que esses jovens continuem se preparando nesta reta final, inclusive no que se refere à transição para a vida universitária.

“O Enem, assim como uma maratona, exige estratégia, foco e disciplina, especialmente nos últimos dias antes da prova”, afirma Carolina Brant, gerente de Design Pedagógico da Geekie, principal plataforma de soluções personalizadas para a educação baseada em inteligência de dados.

Ewerton Camarano, CEO da Uliving, pioneira em student housing no país, reforça o raciocínio. “O começo da jornada acadêmica é o início de uma das experiências mais marcantes na vida de um jovem. Por isso, o planejamento para a realização do exame e outros vestibulares vai muito além do estudo em si”, complementa.

Para ajudar os estudantes nesta etapa, os especialistas listaram cinco dicas de como se preparar para o Enem e para a vida universitária. Confira:

1. Faça simulados

Os simulados são ótimas opções para o estudante se acostumar com o estilo da prova do Enem. Com esses testes, ele pode treinar a sua gestão de tempo durante o exame, identificar quais categorias de questões consegue resolver com mais facilidade e pensar em uma estratégia específica para cada avaliação.

Segundo Carolina Brant, a tecnologia pode ser uma excelente aliada dentro desse formato “Usamos a IA para gerar simulados personalizados e questões com base no desempenho escolar do estudante, ajudando-o a identificar seus pontos fracos e aprimorá-los”, explica a gerente de Design Pedagógico da Geekie.

2. Mantenha uma rotina saudável

Uma boa noite de sono, alimentação equilibrada e exercícios físicos também fazem parte da preparação para o Enem. Ewerton Camarano ressalta que o bem-estar é fundamental para que o estudante encontre equilíbrio e foco em todas as atividades, incluindo provas e trabalhos.

“Não é um sermão batido dizer que a saúde sempre deve ser a nossa prioridade. Mais do que montar uma agenda produtiva, as pessoas devem ter disposição para cumprir o que planejam, Então, elas devem lembrar do básico: fazer pratos coloridos e nutritivos, sempre carregar uma garrafa de água, repousar de maneira adequada e colocar a prática de pelo menos um esporte na rotina”, completa.

Organizar a rotina com ferramentas on-line torna a preparação para o Enem mais eficiente (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

3. Gerencie seu tempo de estudo

Organizar a rotina de estudos de forma eficiente é outro passo que não pode ser deixado de fora da preparação para o Enem. Principalmente com o auxílio de ferramentas como Notion, Trello ou Google Agenda, o estudante pode montar uma agenda com etapas bem distribuídas e produtivas. “É importante que o aluno identifique as matérias em que tem mais dificuldade e dê mais atenção a elas”, acrescenta a gerente da Geekie.

4. Construa um espaço de moradia acolhedor

Outro ponto que vale ser frisado é a importância do “lar” para a vida do estudante. Para Ewerton Camarano, o cuidado com a própria moradia é um potencializador para o jovem se sentir seguro em sua jornada de estudos, justamente porque é onde ele passará boa parte do seu tempo.

“Temos quartos e banheiros individuais dentro de apartamentos compartilhados, além de estúdios com cozinhas compartilhadas, para que os moradores possam colocar suas identidades nos ambientes em que estão morando. Decorar o ambiente com itens que trazem boas lembranças, como fotos de amigos e familiares, plantas ou até brinquedos da infância criam um espaço próprio que gera acolhimento e conforto. E é só com essas sensações que conseguimos levar a nossa vida com tranquilidade”, exemplifica ao falar sobre acomodações da Uliving.

5. Viva em comunidade

Preparar-se para uma prova não significa viver sozinho olhando para a tela de um computador. Assim como em todos os desafios da vida, o suporte de especialistas e pessoas próximas é indispensável nesta reta final que antecede o Enem e na trajetória universitária.

“Se conectar e ter convivência ativa com pessoas que estão passando pela mesma fase que você e conversar com amigos, familiares, alunos veteranos e professores garantem um equilíbrio que só é encontrado quando compartilhamos os nossos sentimentos. Incentivamos muito essa convivência nas nossas moradias, seja nas áreas de estudos ou em nossos diversos eventos, porque sabemos que essa rede de apoio é um motivador sem igual durante os anos de estudo”, conclui Ewerton Camarano.

Por Mariana Lanfranchi