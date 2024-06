5 dicas para renovar o rejunte do piso

O rejunte é uma substância aplicada para preencher as lacunas entre as peças de revestimento, como azulejos, cerâmicas e porcelanatos. Sua função é assegurar a estabilidade, impedindo infiltrações de água e sujeira, enquanto contribui para a estética do ambiente.

Com o decorrer do tempo, o rejunte pode sofrer desgaste e necessitar de renovação para manter suas propriedades protetoras e estéticas. Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico – plataforma multicanal de máquinas e ferramentas –, preparou um guia prático para a renovação do rejunte, com eficiência e segurança. Confira!

1. Escolha o novo rejunte

Antes de iniciar o processo, é importante escolher o tipo de rejunte adequado para o seu piso. Existem diferentes tipos no mercado, como o acrílico, epóxi e a base de cimento. Cada um possui características específicas e é indicado para diferentes situações de uso. Então, confira as recomendações dos fabricantes e avalie qual a sua necessidade.

2. Ferramentas para a remoção

Para a remoção do rejunte antigo e para a aplicação do novo, separe um raspador manual com lâmina de tungstênio, uma desempenadeira, uma esponja úmida e um pano macio e seco.

3. Remoção do rejunte antigo

Com o raspador manual, posicione a lâmina sobre a junta e faça movimentos de vai e vem para levantar o rejunte antigo. Tenha cuidado para não danificar o piso. Então, use o raspador com delicadeza para evitar riscos, quebras ou acidentes. Após remover todo o rejunte, limpe as juntas com a ponta da desempenadeira até que tenha retirado todos os resíduos.

Após a aplicação, limpe o rejunte com uma esponja (Imagem: Piotr Debowski | Shutterstock)

4. Aplicação do rejunte

Prepare o rejunte novo conforme as instruções do fabricante. Se desejar, aplique um impermeabilizante nas juntas, antes de aplicar o rejunte. Depois, use a desempenadeira para aplicar o rejunte entre o piso, pressionando bem para preencher todos os espaços. Com uma esponja úmida, limpe o excesso de rejunte que fica sobre as peças de porcelanato, cerâmica ou azulejo, tomando cuidado para não remover o rejunte aplicado nas juntas.

5. Finalização

Aguarde o tempo de secagem, a chamada ‘cura’, conforme indicado pelo fabricante do rejunte. Em geral, esse processo dura cerca de 48 horas. Use um pano macio e seco para retirar qualquer resíduo que tenha ficado sobre o piso e está pronto.

Por Wendy Oliveira