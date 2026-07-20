5 dicas para reduzir as dores musculares e articulares durante o inverno

Manter o corpo em movimento, proteger-se do frio e adotar alguns cuidados simples pode fazer diferença para quem sofre com dores musculares e articulares durante o inverno. Embora as baixas temperaturas favoreçam a rigidez muscular e aumentem a percepção da dor, algumas medidas ajudam a reduzir os desconfortos e preservar a mobilidade no dia a dia.

Segundo Thais Tarabal, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, o inverno favorece alterações no organismo que podem contribuir para o aumento da dor. “O frio provoca uma contração natural da musculatura e dos vasos sanguíneos, causando a redução da circulação em algumas regiões do corpo, aumentando a rigidez muscular e potencializando a sensação dolorosa, principalmente em quem já possui algum problema articular ou muscular”, explica.

Entre os fatores que contribuem para esse quadro, estão a contração muscular provocada pelo frio, a redução da circulação sanguínea em algumas regiões do corpo e a diminuição da prática de atividades físicas, comum nesta época do ano. “O sedentarismo favorece a perda de flexibilidade e força muscular, além de aumentar a rigidez articular, fatores que contribuem diretamente para o aparecimento de dores”, destaca.

Para aliviar as dores e manter a mobilidade durante os meses mais frios do ano, a fisioterapeuta lista 5 cuidados que podem ser incorporados à rotina. Confira!

1. Proteja o corpo do frio

Utilizar roupas adequadas ajuda a preservar a temperatura corporal e reduz a tendência de contração muscular excessiva. “Proteger especialmente as extremidades e regiões mais sensíveis pode fazer diferença na prevenção de dores e desconfortos”, orienta Thais Tarabal.

2. Não abandone a atividade física

Mesmo nos dias frios, manter uma rotina de exercícios é fundamental para a saúde musculoesquelética. A especialista recomenda atividades compatíveis com a condição física de cada pessoa, priorizando a regularidade em vez da intensidade.

Alongar o corpo diariamente ajuda a aliviar a rigidez muscular (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)

3. Faça alongamentos regularmente

Separar alguns minutos do dia para alongar o corpo ajuda a reduzir a rigidez muscular e melhorar a mobilidade. “Pequenos ajustes ergonômicos e a atenção à postura ajudam a prevenir sobrecargas musculares que podem ser agravadas pelo frio”, explica Thais Tarabal.

4. Mantenha-se hidratado

Embora a sensação de sede diminua durante o inverno, a hidratação continua sendo essencial para o funcionamento adequado do organismo e para a saúde dos tecidos musculares e articulares.

5. Não ignore dores persistentes

Caso a dor seja intensa, persistente ou venha acompanhada de limitação dos movimentos, é importante buscar avaliação especializada. “Dor constante não deve ser encarada como algo normal ou apenas consequência do frio. Identificar a causa é fundamental para definir o tratamento mais adequado e evitar complicações futuras”, conclui Thais Tarabal.

Por Priscila Dezidério