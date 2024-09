5 dicas para quem deseja seguir a carreira de desenvolvedor

Segundo um levantamento do GitHub, o número de desenvolvedores no Brasil cresceu 30% em 2023, totalizando mais de 4,3 milhões de profissionais na plataforma. Pensando nisso, Fabrício Carraro, Program Manager na Alura, maior ecossistema de educação em tecnologia do país, oferece dicas fundamentais para quem deseja seguir a carreira de desenvolvedor.

“O mercado tech está cada vez mais competitivo e globalizado, o que exige que os desenvolvedores vão além do código. É preciso se atentar às tendências e buscar o aprimoramento contínuo, tanto em novas ferramentas quanto em habilidade comportamentais”, aconselha o especialista.

Segundo Fabrício Carraro, existem 5 habilidades-chave para ter sucesso nessa função nos dias atuais. Confira a seguir!

1. Resolução de problemas

Buscar soluções para desafios reais é a base da área da programação. Ou seja, a capacidade de analisar problemas complexos, dividi-los em etapas e encontrar caminhos eficazes é essencial para desenvolver softwares e aplicativos eficientes e inovadores.

“A verdadeira inovação em tecnologia não vem só da criação de novas aplicações, mas da capacidade de resolver problemas de maneira criativa e prática. É essa habilidade de enfrentar e solucionar desafios que realmente destaca os grandes desenvolvedores”, complementa Fabrício Carraro.

2. Domínio de IA

A Inteligência Artificial (IA) é uma das principais protagonistas do setor tecnológico atual. Ela automatiza tarefas complexas, aumenta a precisão e eficiência na codificação, detecta vulnerabilidades e possibilita a criação de soluções inovadoras, como as assistentes virtuais. Não é por acaso que o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn revela que as oportunidades de trabalho na área mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos.

Fabrício ressalta que a IA “veio para ficar”, pois não se limita a uma carreira específica, abrangendo todas as profissões, inclusive a programação. “A inteligência artificial está impulsionando a automação e a inovação em diversas áreas. Vemos cada vez mais as maiores empresas do mundo adotando CoPilots e LLMs focados na geração e correção de códigos para seus times de desenvolvimento, e essa tendência só cresce”, afirma.

Desenvolvedores ágeis diante de mudanças tecnológicas ganham vantagem competitiva (Imagem: metamorworks | Shutterstock)

3. Flexibilidade e mentalidade ágil

Devido ao avanço tecnológico acelerado, o mercado exige adaptação constante. Assim, desenvolvedores que aprimoram sua agilidade — aprendendo novas tecnologias rapidamente, trabalhando em equipes multidisciplinares e lidando bem com mudanças — ganham uma vantagem competitiva significativa.

Diante disso, o especialista destaca o conceito de lifelong learning como essencial para os desenvolvedores. “A educação contínua é parte fundamental da vida desse profissional, pois estamos falando de uma área que está em constante reinvenção”, afirma.

4. Comunicação eficaz

Saber codificar é uma habilidade essencial para programadores, mas não basta por si só. Para o sucesso dos projetos é fundamental que o profissional também consiga comunicar suas ideias de maneira clara e objetiva, tanto com a equipe quanto com clientes e usuários.

Segundo Fabrício Carraro, “codificar com competência é apenas uma parte do trabalho. Para realmente compreender e impactar o negócio em que estamos atuando, é fundamental também saber se comunicar de forma assertiva e com pessoas de diferentes áreas de negócios. A combinação dessas habilidades permite que os desenvolvedores entendam melhor as necessidades do cliente e colaborem efetivamente com a equipe, garantindo que os projetos atendam aos objetivos da empresa”.

5. Visão estratégica

Desenvolvedores que estão alinhados aos objetivos da empresa conseguem criar soluções mais eficazes e adaptadas às demandas do mercado. Por isso, entender o contexto da organização é crucial para atender às necessidades dos usuários de forma mais ágil.

“Para se destacar no mercado tech nacional, um desenvolvedor precisa dominar mais do que apenas habilidades técnicas. É essencial que ele combine conhecimento profundo de programação com habilidades de comunicação, adaptabilidade, e uma compreensão clara dos objetivos de negócios da empresa”, explica.

Segundo Fabrício Carraro, profissionais que buscam aprimorar as habilidades estão cada vez mais capacitados: “Desenvolvedores que investem no aprimoramento dessas competências estão mais bem preparados para enfrentar desafios e criar soluções inovadoras que realmente atendam às necessidades do mercado”, finaliza.

Por Pâmela Moretti