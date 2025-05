5 dicas para quem deseja parar de fumar

No dia 31 de maio, o mundo volta sua atenção para os impactos causados pelo uso do tabaco. A data, marcada por ações de conscientização, também evidencia avanços importantes no combate ao fumo. No Brasil, por exemplo, o número de fumantes vem diminuindo de forma constante, reflexo de estratégias bem-sucedidas implementadas ao longo dos anos.

Entre essas iniciativas, destaca-se a disponibilização de apoio gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que combina medicamentos como bupropiona e adesivos de nicotina com acompanhamento psicológico.

Segundo o Prof. Dr. Martim Elviro, docente do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, o principal obstáculo para quem deseja largar o cigarro está na dependência química e psicológica que o tabaco provoca. “O cigarro gera uma dependência extremamente difícil de superar, com crises de abstinência intensas em muitos casos. Por isso, o tratamento combinado, com medicamentos e terapias não farmacológicas, é essencial”, explica.

Riscos dos vapes e cigarros eletrônicos

Conforme o Prof. Dr. Martim Elviro, novas formas de fumo têm ganhado espaço entre os jovens, exigindo atenção redobrada. “A conscientização sobre os danos à saúde, apoiada a campanhas educativas, tem sido um fator crucial para essa diminuição. Porém, o aumento do consumo de alternativas, como os vapes e narguilés, trazem um novo cenário que precisa ser abordado com urgência”, alerta.

Para ele, esses novos produtos têm atraído a juventude por associarem o consumo de tabaco a uma imagem de modernidade e socialização, o que complica ainda mais os esforços de combate. “É uma forma de consumo mais disfarçada, mas não menos prejudicial”, completa.

Cigarros eletrônicos e vapes podem ser ainda mais prejudiciais do que o cigarro tradicional. “Há evidências crescentes de que o uso de vapes causa uma dependência mais forte e pode levar a doenças respiratórias graves, como a insuficiência respiratória grave, conhecida como EVALI. A situação é alarmante, e é necessário que políticas públicas ainda mais severas sejam implementadas, além de um posicionamento claro sobre o caráter ilegal do uso desses dispositivos”, alerta o Prof. Dr. Martim Elviro.

Tratamentos para parar de fumar

A luta contra o tabagismo continua sendo uma das maiores batalhas de saúde pública do mundo. Embora o Brasil tenha avançado significativamente na oferta de tratamentos e no esclarecimento da população sobre os riscos do cigarro, o país ainda possui uma parcela grande da população que deseja parar de fumar. Para o Prof. Dr. Martim Elviro, a chave para o sucesso no tratamento do tabagismo está em uma abordagem empática e respeitosa.

“Em nossa prática clínica, aprendemos que é fundamental combinar terapia cognitivo-comportamental com o tratamento medicamentoso. Mas o verdadeiro segredo está em entender se o paciente está pronto para parar de fumar. É uma decisão pessoal, e o papel do médico é respeitar o tempo de cada um, com empatia e compreensão”, destaca.

Decidir uma data para parar de fumar é importante para se preparar psicologicamente (Imagem: TippaPatt | Shutterstock)

Ações que ajudam a parar de fumar

Abaixo, o Prof. Dr. Martim Elviro lista algumas dicas para quem deseja parar de fumar. Confira!

1. Estabeleça uma data para parar e prepare-se mentalmente

Decida um dia específico para largar o cigarro e se prepare psicologicamente. Anote as razões pelas quais você quer parar e revise essa lista sempre que sentir a necessidade de fumar.

2. Busque apoio profissional

Consultar um médico ou especialista em saúde pode ajudar a identificar as melhores opções de tratamento, como terapias comportamentais ou medicamentos, como adesivos de nicotina ou bupropiona, que podem reduzir os sintomas de abstinência.

3. Encontre alternativas saudáveis para lidar com o estresse

Muitos fumantes recorrem ao cigarro como uma forma de aliviar o estresse. Experimente técnicas de relaxamento, como meditação, respiração profunda ou atividades físicas para ajudar a controlar o estresse sem o cigarro.

4. Evite gatilhos e situações de risco

Identifique situações ou ambientes que o incentivam a fumar, como festas ou momentos de ansiedade, e busque evitar ou alterá-los. Se você fuma socialmente, pode ser útil evitar esses momentos enquanto estiver em processo de cessação.

5. Seja paciente e persistente

Parar de fumar é um processo gradual, e recaídas podem ocorrer. O importante é não desanimar. Cada tentativa é um passo mais próximo de alcançar o objetivo. Se ocorrer uma recaída, aprenda com a experiência e continue o tratamento.

