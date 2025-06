5 dicas para proteger os rins de quem tem pressão alta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A hipertensão arterial é conhecida por seus riscos ao coração e aos vasos sanguíneos. Contudo, a doença também é uma das principais responsáveis pela doença renal crônica, sendo a principal causa no Brasil. Quando não controlada, a pressão alta pode comprometer os rins de forma progressiva e silenciosa.

A seguir, a nefrologista Dra. Andrea Pio de Abreu, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretora de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Hipertensão, lista os principais cuidados para proteger os rins em casos de pressão alta. Confira!

1. Monitore sua pressão regularmente

Monitorar a pressão é fundamental para manter a saúde dos rins. “A medida da pressão arterial no consultório regularmente é importante, principalmente porque o(a) médico(a) poderá avaliar os casos em que não basta medi-lá no consultório, sendo necessário medir fora dele também, como a Medida Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) ou Medida Residencial da Pressão Arterial (MRPA). Muitos pacientes têm a chamada hipertensão mascarada, que só aparece fora do ambiente médico”, alerta a Dra. Andrea Pio de Abreu.

Segundo ela, define-se hipertensão como aquela maior ou igual a 140/90 mmHg no consultório, mas manter os níveis abaixo de 130/80 mmHg pode ser o ideal para quem tem fatores de risco como diabetes, histórico familiar ou já apresenta lesões em órgãos como coração ou rins.

2. Faça exames de função renal periodicamente

Os exames que verificam a saúde dos rins são essenciais para quem tem pressão alta. “A creatinina e o exame de urina são os principais marcadores que indicam se os rins estão funcionando bem. Com a creatinina, pode-se calcular a taxa de filtração glomerular do paciente, que estima sua função renal. Já no exame de urina é possível avaliar a presença de proteína ou albumina, o que é um marcador precoce da lesão renal. Pacientes hipertensos devem fazer esses exames a cada seis meses, ou pelo menos uma vez por ano”, orienta a médica.

A especialista reforça que a doença renal crônica é silenciosa nas fases iniciais. “Quando os sintomas aparecem, como inchaço, cansaço excessivo ou alterações urinárias, o quadro já está avançado”, alerta.

O consumo excessivo de sal pode trazer problemas para à saúde (Imagem: snezhana k | Shutterstock)

3. Reduza o consumo de sal e alimentos ultraprocessados

O consumo excessivo de sal prejudica a saúde de forma geral, especialmente a dos rins em pessoas hipertensas. “O excesso de sal aumenta diretamente a pressão arterial. Evitar temperos industrializados, embutidos, enlatados e fast foods é fundamental para quem quer proteger os rins”, explica a Dra. Andrea Pio de Abreu.

A médica sugere que os pacientes busquem substituições naturais: “Use ervas frescas, alho, cebola e azeite para temperar. São alternativas mais saudáveis e que ajudam a manter a pressão sob controle. É importante a avaliação de um nutricionista, em parceria com o médico, nos casos de hipertensão e doença renal já estabelecida”.

4. Não negligencie o tratamento medicamentoso

É fundamental seguir corretamente o tratamento e o uso dos medicamentos prescritos para a hipertensão. “Muitos pacientes param de tomar os remédios quando se sentem bem, mas a hipertensão é uma doença crônica e precisa de controle contínuo. Abandonar o tratamento pode acelerar o dano renal”, alerta.

A Dra. Andrea Pio de Abreu também ressalta que a adesão correta à medicação evita a progressão da hipertensão e protege diversos órgãos: “Tratar a pressão é cuidar do corpo como um todo — coração, cérebro, artérias e rins agradecem”.

5. Cuide do peso, pratique atividade física e controle o estresse

Maus hábitos podem agravar o quadro de pressão alta. “Obesidade, sedentarismo e estresse crônico agravam a hipertensão. A boa notícia é que hábitos saudáveis têm efeito direto na preservação da função renal”, afirma.

A médica recomenda pelo menos 150 minutos semanais de atividade aeróbica e destaca: “a mudança no estilo de vida deve ocorrer com o tratamento medicamentoso, sendo ambos fundamentais para o sucesso a longo prazo”.

A prevenção é a melhor aliada dos pacientes com pressão alta. “A hipertensão não controlada danifica os rins pouco a pouco, sem causar dor ou sintomas imediatos. Por isso, a prevenção é a maior aliada. Se você tem pressão alta, não espere sentir algo para agir. Vá ao médico, faça os exames e cuide do seu corpo com responsabilidade”, conclui a especialista.

Por Sarah Monteiro