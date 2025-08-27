5 dicas para preparar e adaptar a casa para a chegada do bebê 

A chegada de um bebê é um momento único e cheio de expectativas. Entre os preparativos mais importantes, está a organização do quarto, que deve unir praticidade, segurança e conforto. Um espaço bem-planejado facilita o dia a dia dos pais e garante mais conforto para a criança, desde as primeiras trocas até as horas de descanso. Pensar nos móveis, na disposição dos objetos e até nos detalhes de decoração faz toda a diferença para criar um ambiente funcional e acolhedor.

Contar com a experiência de quem vive essa fase ajuda a tornar o processo muito mais leve. É o caso do arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, que recentemente virou pai do primeiro filho e compartilha conselhos valiosos para criar um lar que cresce com o bebê, além de pontuar em detalhes as adaptações que realizou na própria casa. Veja!

O quarto deve ser pensado para crescer com o bebê, evitando reformas frequentes (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)

1. Quarto que acompanha as fases da criança

Sem dúvida, entre os ambientes que mais exigem atenção, o quarto do bebê ocupa o primeiro lugar. Mas para quem pensa que confirmação de gravidez já é sinal para sair comprando tudo de uma vez, Bruno Moraes acalma os ânimos e lembra que, no começo, tudo o que os pais precisam são de elementos básicos: o berço, o trocador e uma poltrona de amamentação para o conforto da mãe. ”Esses três móveis já formam a estrutura inicial para acolher um recém-nascido. Outros itens podem ser inseridos conforme a rotina da família se ajusta”, afirma o arquiteto.

No entanto, segundo o profissional, o grande erro de muitos pais é planejar o quarto apenas para os primeiros anos de vida. Para ele, o segredo é criar um projeto versátil, capaz de acompanhar o crescimento da criança e evitar reformas frequentes.

“Eu sempre recomendo pensar em dois layouts: um para a fase de recém-nascido com os itens essenciais que falamos acima e outro para quando a criança crescer, com cama, escrivaninha e até espaço para uma televisão. Foi o que fiz no quarto do meu filho. Todas as tomadas, pontos de luz e até a previsão de um painel de TV já foram planejados com antecedência, assim a casa pode acompanhar a vida da criança, em vez de se tornar um espaço limitado”, explica Bruno Moraes.

Essa visão evita improvisos futuros e garante que o investimento em marcenaria, iluminação e infraestrutura elétrica tenha longa durabilidade.

Além disso, outra possibilidade que vem ganhando cada vez mais espaço entre os pais é o quarto montessoriano, um tipo de método pensado para estimular a autonomia da criança desde cedo. “É um tipo de pensamento onde o mais importante é respeitar o tempo da criança. Quando trazemos isso para a arquitetura, significa móveis baixos e acessíveis, permitindo que o pequeno pegue seus brinquedos, escolha um livro ou até suba sozinho em sua caminha”, diz.

2. Ergonomia no banheiro

O banheiro também requer atenção, tanto para o conforto dos pais quanto para a segurança do bebê. Questões como o tamanho do box para acomodar a banheira e o acesso à água quente devem ser observadas, de preferência, com antecedência.

“Quando reformei o banheiro do segundo quarto, aumentei o box justamente pensando se um dia caberia a banheira do bebê ali. Outra ressalva é não investir em vasos sanitários ou pias em altura infantil, pois criança cresce rápido, prefiro orientar os pais a usarem banquinhos ou caixotes”, sugere o arquiteto.

A climatização também merece cautela. O choque térmico entre um banho quente e um quarto frio pode gerar desconforto e até problemas de saúde para o bebê. Para evitar isso, Bruno Moraes instalou um ar-condicionado com aquecedor no quarto do filho, pensando na troca de temperatura do inverno, mas uma solução mais econômica pode ser o uso de aquecedores portáteis.

3. Móveis, quinas e armários

À medida que o bebê começa a engatinhar e andar, os móveis e objetos decorativos passam a fazer parte do universo dele e, por isso, a segurança doméstica vira prioridade, pois os riscos vão muito além de tomadas e escadas, e abrangem também móveis soltos, quinas e objetos de decoração.

“Temos que analisar os móveis que podem tombar. Aqui em casa já mapeei as quinas da marcenaria que vão receber protetores de silicone quando meu filho começar a andar. Além disso, objetos de vidro e louças que hoje estão em prateleiras baixas terão que ser guardados ou reposicionados”, diz Bruno Moraes, ressaltando que essa adaptação é gradual. “Isso será feito na hora certa, não faz sentido retirar tudo agora, já que recém-nascidos não têm acesso a esses itens”, explica.

Invista em cores e iluminação suaves no quarto para garantir o bem-estar do bebê (Projeto: BMA Studio | Imagem: Luis Gomes)

4. Casa saudável: uma preocupação invisível

Além do planejamento e da segurança, a saúde é outro fator fundamental. Muitas pessoas nem imaginam que escolhas aparentemente inofensivas podem afetar o bem-estar do bebê, como uma tinta com solvente ou um piso que libera partículas químicas ao sol.

“Quando projetamos a casa, mas principalmente o quarto de bebê, precisamos projetar saúde em todos os seus aspectos, por exemplo, pouca gente sabe que a babá eletrônica posicionada muito perto do berço pode interferir na qualidade do sono do bebê”, alerta Bruno Moraes.

O profissional lista alguns cuidados para um quarto saudável:

Tintas e acabamentos: opte por produtos à base de água, livres de solventes e odores fortes;

opte por produtos à base de água, livres de solventes e odores fortes; Pisos e revestimentos: evite materiais que liberem quaisquer substâncias químicas, pisos de madeira envernizada e vinílicos precisam ser analisados com atenção;

evite materiais que liberem quaisquer substâncias químicas, pisos de madeira envernizada e vinílicos precisam ser analisados com atenção; Têxtil: lave cortinas, roupas de cama e enxoval do bebê antes do uso, pois podem conter toxinas da fábrica;

lave cortinas, roupas de cama e enxoval do bebê antes do uso, pois podem conter toxinas da fábrica; Iluminação: prefira luminárias dimerizáveis e luzes suaves que respeitem o ciclo circadiano do bebê e favoreçam o sono;

prefira luminárias dimerizáveis e luzes suaves que respeitem o ciclo circadiano do bebê e favoreçam o sono; Campos eletromagnéticos: além das babás eletrônicas, tomadas precisam ser afastadas do berço.

5. Últimos ajustes e soluções criativas

Em resumo, adaptar a casa para a chegada de um bebê é um processo que acontece em etapas, acompanhando o crescimento da criança e a evolução dos pais nessa nova rotina. Pequenas mudanças de segurança e conforto vão se somando ao longo do tempo, transformando o lar em um espaço cada vez mais acolhedor.

“Não coloquei telas nas janelas ainda, mas já o tapete, fiz questão de providenciar, tanto no quarto quanto na sala. O bebê vai passar muito tempo no chão, e o piso frio pode causar desconforto. Inclusive, desenhei o tapete do quartinho dele, personalizando com as cores do ambiente”, conta o arquiteto.

Além disso, os primeiros meses passam muito rápido e alguns itens serão perdidos. Para evitar a perda do investimento, o profissional compartilha a ideia da reutilização, por exemplo, com a poltrona de amamentação. “Optei por comprar uma poltrona de segunda mão, onde a mãe que vendeu usou muito pouco. Troquei todo o tecido e personalizei com as cores do quarto. Não fazia sentido comprar uma nova para usar dois anos e depois descartar. Dá para economizar e ainda manter tudo bonito”, indica.

Bruno Moraes também reforça que manter a casa organizada de forma funcional faz toda a diferença, pois com um bebê em casa, a rotina fica mais intensa e ter cada coisa em seu lugar ajuda muito, desde fraldas e roupas até brinquedos. “Essa organização prática dá mais tranquilidade para os pais e mais conforto para o bebê”, conclui.

Por Emilie Guimarães