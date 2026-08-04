5 dicas para montar uma rotina de estudos equilibrada para o Enem

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes intensificam a rotina de estudos, o que pode gerar cansaço, ansiedade e queda na produtividade. Nesse cenário, a organização do tempo e a construção de uma rotina equilibrada se tornam fatores essenciais para um aprendizado mais eficiente.

De acordo com Camila Santiago dos Santos, docente do curso de Pedagogia da Unopar, um dos principais desafios dos estudantes não é apenas o conteúdo em si, mas a forma como ele é organizado ao longo do tempo. “Estudar sem planejamento pode levar à sobrecarga e dificultar a retenção das informações. Uma rotina estruturada ajuda o estudante a aprender com mais qualidade e menos desgaste”, explica.

Ela explica que o excesso de horas seguidas de estudo não necessariamente melhora o desempenho, podendo até prejudicar a concentração e o rendimento ao longo do tempo. O ideal é equilibrar períodos de foco com pausas estratégicas e momentos de descanso. “Uma rotina saudável de estudos precisa considerar não apenas o desempenho acadêmico, mas também o bem-estar do estudante. A constância, e não o excesso, é o que gera melhores resultados”, diz.

A seguir, a docente destaca orientações que podem ajudar na organização da rotina de estudos. Confira!

1. Organize um cronograma realista

Montar um planejamento semanal, com divisão equilibrada das disciplinas, ajuda a evitar acúmulo de conteúdos e facilita a revisão ao longo do tempo.

2. Alterne disciplinas ao longo do dia

Intercalar áreas diferentes de estudo contribui para manter o foco e reduz a fadiga mental causada pela repetição contínua de um mesmo tipo de conteúdo.

O estudante deve priorizar a qualidade do tempo de estudo, e não apenas a quantidade de horas dedicadas (Imagem: pics five | Shutterstock)

3. Priorize qualidade em vez de quantidade

Mais do que estudar por muitas horas seguidas, é importante garantir que o tempo de estudo seja produtivo, com foco e atenção plena.

4. Inclua pausas na rotina

Intervalos entre os períodos de estudo ajudam o cérebro a processar melhor as informações e evitam a sobrecarga mental.

5. Revise conteúdos com frequência

Revisões periódicas auxiliam na fixação do conteúdo e reduzem a necessidade de longas sessões de estudo na reta final.

Por Letícia Zuim Gonzalez