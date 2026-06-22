5 dicas para montar um cronograma de estudos equilibrado para as férias

As férias de julho podem representar um período importante na vida do vestibulando. Além do tempo disponível para o descanso e lazer, também são uma oportunidade para revisar e testar os conhecimentos e habilidades adquiridos durante o primeiro semestre letivo. Esse momento de pausa e reflexão pode ser fundamental para uma preparação adequada para a maratona de vestibulares no segundo semestre.

De acordo com Rodney Luzio, coordenador do Curso Anglo, o processo de estudo durante as férias deve ser guiado e equilibrado para que o aluno aproveite ao máximo, sem abdicar de momentos de recreação. “O estudante que retorna do período de férias com matérias revisadas e as principais dificuldades encaminhadas inicia o segundo semestre em clara vantagem na disputa por uma vaga”, aponta.

Cuidado com o excesso nas férias

Rodney Luzio ressalta que, apesar de ser estratégico, aproveitar a pausa para estudar pode ser um grande equívoco, no caso de estudar em excesso. O educador aponta que cronogramas de oito a 10 horas de dedicação, além de irreais, não consideram o acúmulo de cansaço dos meses anteriores, o que só resulta em frustração e abandono do planejamento.

Ele também pontua a importância de pausas regulares durante o processo de aprendizado. “O cérebro precisa de períodos de descanso para consolidar a aprendizagem. Pausas adequadas ajudam na concentração, na memória e na motivação. Além disso, férias também são um momento importante para recuperar as energias”, reforça.

Nas férias, o aluno deve priorizar os conteúdos em que apresenta dificuldade e temas com alta incidência nos vestibulares desejados (Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock)

O que priorizar nos estudos

Rodney Luzio destaca que, neste período, o aluno deve priorizar os conteúdos em que apresenta dificuldade e temas com alta incidência nos vestibulares desejados. Também deve se atentar ao treino de interpretação de texto e produção textual, além de revisar os assuntos estudados no primeiro semestre, seja por meio da resolução de exercícios e de provas aplicadas em anos anteriores ou com outros recursos.

Por fim, o aluno deve colocar conteúdos atrasados, que são abordados com frequência nas provas, em dia. O educador também aponta que estudar entre quatro e seis horas por dia, com qualidade e regularidade, costuma gerar mais resultado do que longas jornadas pouco produtivas.

Dicas para montar um cronograma eficiente

Visando ajudar os alunos em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os principais vestibulares do país, Rodney Luzio lista cinco dicas para montar um cronograma eficiente e aproveitar férias e estudos. Confira:

Faça um diagnóstico sincero: o aluno deve identificar suas dificuldades e os conteúdos que mais precisam de mais atenção; Estabeleça metas alcançáveis: é preciso estabelecer uma carga horária compatível com a realidade e manter a constância no estudo; Alterne disciplinas: é recomendado evitar passar o dia inteiro estudando apenas uma matéria. A variedade ajuda a manter a concentração; Inclua exercícios e simulados: o alcance do desempenho esperado no vestibular depende muito da prática. Por isso, é necessário equilibrar exercícios e teoria; Reserve tempo para descanso: momentos de lazer, atividades físicas e convivência social fazem parte do cronograma de férias de um estudante preparado.

Por Laura Ragazzi