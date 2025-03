Para muitos estudantes, a redação representa um dos maiores desafios no vestibular e na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, Roberta Pimentel, professora de Língua Portuguesa do Colégio Stella Matutina, afirma que o segredo para uma redação nota 1000 é a prática. A educadora destaca que o ideal é que o processo se inicie no 6° ano, para que, ao chegar ao ensino médio, o desenvolvimento da leitura e escrita esteja no estágio completo e significativo.

“Para os alunos do ensino médio, a prática é intensificada em oficinas focadas nos vestibulares. Já os estudantes do 6° ao 9° ano a desenvolvem de forma gradativa por meio de atividades em sala de aula e oficinas de produção textual. Ao escrever, somos capazes de organizar pensamentos, transmitir ideias e refletir sobre o mundo ao nosso redor. Mais do que uma habilidade técnica, a escrita é um meio de comunicação”, destaca.

Abaixo, confira 5 dicas para melhorar a escrita do 6º ano ao ensino médio!

1. Esquematize

Antes de escrever, organize as ideias que pretende abordar no texto. Vale a pena estruturar um plano com o que será abordado em cada parágrafo: introdução, desenvolvimento e conclusão.

2. Cronometre

O desafio de muitos estudantes é fazer uma boa redação sem gastar muito tempo da prova do Enem ou dos vestibulares. Não existe uma regra específica, mas estima-se que o estudante deve levar entre 1 hora e 1h30 para ler os textos de apoio e estruturar a redação. Por isso, a dica é cronometrar o tempo que se leva para escrever um bom texto em casa.

É importante definir novas metas de tempo para a redação à medida que for progredindo e ganhando prática (Imagem: Sasha Matbon | Shutterstock)

3. Crie metas

Com os dados do cronômetro, defina novas metas de tempo para sua redação à medida que for progredindo e ganhando prática. É importante equilibrar entre a escrita de um bom texto e o tempo disponível para finalizá-lo na hora da prova.

4. Faça simulados

Já decidiu quais vestibulares irá prestar? Assim que souber, inicie a realização de simulados ou utilize os temas das redações dos anos anteriores para praticar.

5. Identifique o seu horário de pico

Às vezes, a dificuldade para sentar-se e estudar em casa está ligada à rotina ou aos horários em que se está tentando se concentrar. Muitas pessoas são mais ativas pela manhã, outras na parte da tarde ou à noite. Descubra em que horário você é mais produtivo e menos distraído.

Por Adriana Fernandes