5 dicas para manter uma alimentação equilibrada mesmo fora de casa

Manter uma alimentação equilibrada no dia a dia tem se tornado um desafio diante da rotina marcada por agendas cheias, deslocamentos constantes, compromissos profissionais e sociais que se acumulam ao longo da semana. Esse conjunto de fatores acaba influenciando diretamente as escolhas alimentares e dificultando o controle do que é consumido ao longo do dia, já que, muitas vezes, a praticidade e a falta de planejamento levam a decisões mais rápidas e menos saudáveis, que, quando repetidas de forma contínua, podem impactar o bem-estar e a qualidade da alimentação.

De acordo com Renata Teixeira Leão, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o principal desafio nesse cenário está em fazer boas escolhas mesmo diante de uma rotina mais corrida e com maior oferta de alimentos ultraprocessados, de consumo rápido e de má qualidade nutricional.

“Muitas pessoas acreditam que comer fora significa perder o equilíbrio alimentar ou sair do foco num estilo de vida mais saudável, mas isso não é verdade. O segredo está em fazer escolhas conscientes e manter a atenção ao que o corpo realmente precisa”, explica.

A seguir, confira dicas para manter uma alimentação equilibrada mesmo longe de casa!

1. Tenha opções saudáveis sempre por perto

Renata Teixeira Leão destaca que um dos principais pontos de atenção é evitar a tomada de decisões alimentares em momentos de muita fome ou pressa, já que essas situações tendem a favorecer escolhas impulsivas e menos equilibradas, tornando o planejamento um importante aliado para manter uma rotina alimentar mais saudável.

Nesse sentido, a especialista, mestre em Ciência da Nutrição, orienta que levar pequenos lanches saudáveis ao longo do dia, como frutas e iogurtes (com aveia, quinoa, oleaginosas, linhaça e chia), podem ser uma alternativa prática para evitar longos períodos em jejum, que muitas vezes levam ao consumo excessivo de alimentos hiperpalatáveis e ricos em sódio, gordura saturada, açúcar e calorias na refeição seguinte.

Deve-se tomar cuidado com opções ditas saudáveis, mas que são ultraprocessadas como os snacks integrais e barras de cereais.

2. Monte refeições equilibradas mesmo fora de casa

Em relação às refeições feitas fora de casa, a nutricionista diz que o ideal é buscar equilíbrio no prato, priorizando alimentos in natura ou minimamente processados, como saladas, legumes, proteínas grelhadas e preparações assadas, sem a necessidade de eliminar completamente alimentos mais calóricos, mas ajustando o consumo ao longo do dia.

“Uma refeição fora do padrão nutricional ideal não compromete a saúde quando existe equilíbrio nas demais escolhas ao longo do dia ou da semana. O que realmente faz diferença é a frequência com que opções menos saudáveis aparecem na rotina alimentar, e não um consumo pontual em situações específicas”, orienta.

A nutricionista lembra que, para quem leva marmitas de casa, o planejamento das refeições favorece um melhor consumo alimentar durante a semana.

3. Faça escolhas conscientes

Atenção também deve ser dada aos restaurantes self-service, que oferecem muitas opções e podem dificultar as escolhas. A profissional destaca que o ideal é verificar todos os alimentos disponíveis antes mesmo de pegar o prato, de forma a criar combinações mais saudáveis, que não envolvam a escolha de todos os alimentos disponíveis nas cubas.

“Uma olhada geral favorece escolhas mais conscientes, baseadas no valor nutricional dos alimentos, mas também no fator satisfação, atendendo ao apetite do dia. Além disso, nesses restaurantes é sempre importante se atentar ao tamanho dos pratos, que são sempre maiores do que os das casas em geral. As pessoas devem começar colocando os folhosos, seguidos pela carne e pelos complementos como arroz e feijão, evitando completar todos os espaços dos pratos”, explica.

Manter uma boa hidratação ao longo do dia também contribui para o equilíbrio da alimentação (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

4. Hidratação ajuda no funcionamento do organismo

A hidratação também é um ponto essencial, especialmente em rotinas que envolvem deslocamentos ou permanência prolongada fora de casa, já que a ingestão adequada de água contribui para o funcionamento do organismo, auxilia no controle da saciedade e ajuda até na prevenção da fadiga, enquanto o consumo excessivo de bebidas açucaradas deve ser evitado para não comprometer o equilíbrio calórico diário.

5. Evite que os ultraprocessados façam parte da rotina

Outro cuidado importante está no consumo de ultraprocessados, como salgadinhos, fast food e produtos industrializados. Apesar de serem mais acessíveis no dia a dia fora de casa, devem ser consumidos com moderação, pois o uso frequente pode estar associado a desequilíbrios nutricionais e impactos negativos na saúde metabólica ao longo do tempo.

Pequenas escolhas fazem diferença no longo prazo

Além da alimentação, a especialista reforça que o cuidado com a saúde de forma mais ampla também influencia diretamente o bem-estar e as escolhas alimentares, incluindo a manutenção de consultas médicas em dia, acompanhamento de exames de rotina e verificação da atualização das vacinas, fatores que contribuem para um organismo mais equilibrado e uma rotina mais saudável.

“A flexibilidade é importante para a manutenção de hábitos sustentáveis, já que, mesmo fora de casa, no trabalho, em viagens ou momentos de lazer, é possível manter o equilíbrio sem regras excessivamente rígidas, construindo uma relação mais consciente com a alimentação. O objetivo não deve ser a perfeição diária, mas, sim, a constância ao longo do tempo, sem culpa e com foco no bem-estar”, conclui Renata Teixeira Leão.

Por Luana Figueiredo