5 dicas para manter o cérebro sempre jovem

Manter o cérebro saudável é fundamental para envelhecer com qualidade e autonomia. À medida que os anos passam, a preservação das funções cognitivas se torna essencial para manter a independência, tomar decisões com clareza e desfrutar da vida de forma plena.

“Cuidar da saúde do cérebro vai muito além de evitar doenças, é preciso garantir autonomia, memória e clareza mental em todas as fases da vida”, explica a Dra. Elodia Ávila, especialista em neurociências e cirurgiã plástica. Segundo a médica, a ciência tem avançado na compreensão dos mecanismos de envelhecimento cerebral, permitindo estratégias mais eficientes para preservar a função neurológica com o passar do tempo.

Com o envelhecimento, o cérebro passa por alterações naturais, entre elas, a redução do volume cerebral, especialmente no hipocampo, região responsável pela memória e pelo aprendizado. Há também uma diminuição na velocidade de processamento de informações, bem como mudanças no córtex pré-frontal, que afeta o planejamento, a atenção e a tomada de decisões.

Essas transformações não significam, necessariamente, perda de capacidade, mas podem ser intensificadas por fatores como estresse crônico, sedentarismo, alimentação inadequada, isolamento social e distúrbios do sono. “Existe uma ligação direta entre o estilo de vida e o envelhecimento cerebral, aquilo que fazemos no dia a dia pode contribuir para acelerar ou desacelerar esse processo”, destaca a Dra. Elodia Ávila.

Abaixo, a Dra. Elodia Ávila lista 5 dicas simpres e práticas para manter o cérebro sempre jovem. Confira!

1. Mantenha o cérebro ativo

O estímulo cognitivo frequente favorece a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de formar novas conexões. “Aprender um novo idioma, tocar um instrumento ou fazer palavras-cruzadas são boas opções”, explica a médica.

2. Pratique atividades físicas regularmente

O exercício físico melhora a irrigação cerebral e estimula a liberação de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que estão ligados à sensação de bem-estar e à saúde das funções executivas.

3. Cuide da alimentação

Uma dieta rica em ômega 3, antioxidantes e vitaminas do complexo B é uma grande aliada do cérebro. “Alimentos como peixes, vegetais escuros, frutas vermelhas e oleaginosas ajudam a proteger as células cerebrais contra o estresse oxidativo”, diz a Dra. Elodia Ávila.

Dormir bem é fundamental para a saúde do cérebro (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

4. Durma bem

O sono é um momento fundamental para o cérebro organizar memórias, processar informações e eliminar toxinas acumuladas ao longo do dia. Dormir pouco ou mal compromete áreas como o hipocampo e o córtex pré-frontal.

5. Cultive conexões sociais

Relações saudáveis também favorecem o cérebro. “O convívio social estimula múltiplas regiões cerebrais, como a amígdala e o córtex cingulado anterior, que estão ligadas à empatia, à emoção e ao controle comportamental. Relacionamentos saudáveis são uma forma poderosa de proteção cognitiva”, ressalta a médica.

Um olhar integrado sobre o envelhecimento

A neurociência tem demonstrado cada vez mais que envelhecer com saúde é possível, desde que exista um compromisso contínuo com o bem-estar físico, emocional e mental. Segundo a Dra. Elodia Ávila, não se trata somente de evitar doenças neurológicas como Alzheimer ou Parkinson, mas de manter a funcionalidade e a qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis.

“A prevenção é um investimento de longo prazo. As nossas pequenas ações no cotidiano fazem uma enorme diferença nos anos futuros e na forma como estaremos”, afirma.

