5 dicas para manter a saúde do coração no verão

As altas temperaturas exigem atenção redobrada à saúde do coração: no verão, o organismo trabalha mais para regular a temperatura corporal, o que pode aumentar a sobrecarga cardiovascular. Segundo o estudo “Heat exposure and cardiovascular health outcomes: a systematic review and meta-analysis”, publicado na revista científica The Lancet Planetary Health, o aumento das temperaturas está associado a maior risco de eventos cardiovasculares e de mortalidade por doenças do coração, sobretudo entre idosos e pessoas com comorbidades.

Luciana Neiva, cardiologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, da Dasa (rede de saúde), destaca que a prevenção às altas temperaturas começa com hábitos diários, mas passa também pelo acompanhamento médico regular. Abaixo, confira algumas dicas para proteger o coração nesta época do ano:

1. Hidratação adequada reduz a sobrecarga do coração

Segundo Luciana Neiva, a hidratação é fundamental para manter o bom funcionamento do sistema cardiovascular, especialmente no calor. “A desidratação pode provocar queda de pressão, aumento da frequência cardíaca e maior esforço do coração. A orientação é beber água ao longo do dia, mesmo sem sede, principalmente em ambientes quentes ou durante atividades ao ar livre”, afirma.

2. Alimentação leve ajuda no controle da pressão e do colesterol

No verão, refeições pesadas e com excesso de gordura ou sal devem ser evitadas. “Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e proteínas magras, contribui para o controle da pressão arterial e do colesterol, fatores diretamente ligados à saúde do coração”, explica a cardiologista.

Exames cardiológicos ajudam a identificar fatores de risco cardiovasculares de forma precoce (Imagem: NMK-Studio | Shutterstock)

3. Exercícios físicos e exames exigem atenção no verão

A prática regular de atividade física é essencial para a saúde cardiovascular, mas deve sempre ser precedida de avaliação médica, além de ajustada à estação. Evitar os horários mais quentes do dia, usar roupas leves e manter boa hidratação são cuidados básicos. “Sintomas como tontura, palpitação, mal-estar ou falta de ar durante o exercício indicam que a atividade deve ser interrompida e avaliada por um profissional de saúde”, alerta Luciana Neiva.

Segundo a cardiologista, o verão também é um período oportuno para avaliar a saúde do coração por meio de exames. “Avaliações laboratoriais como colesterol total e frações, triglicérides, glicemia e avaliação da função renal ajudam a identificar fatores de risco cardiovasculares de forma precoce”, afirma.

Ela destaca ainda a importância dos exames cardiológicos de rotina. “O eletrocardiograma é um exame básico para avaliar o ritmo cardíaco. O ecocardiograma permite analisar a estrutura e o funcionamento do coração, enquanto o teste ergométrico ajuda a avaliar a resposta do sistema cardiovascular ao esforço físico”, explica.

4. Acompanhamento médico regular é indispensável

É por meio das consultas periódicas que é possível avaliar os resultados dos exames, monitorar a evolução dos fatores de risco e ajustar as orientações para o paciente, especialmente em períodos de maior exigência para o organismo, como o verão. Segundo Luciana Neiva, esse cuidado contínuo contribui para a prevenção de complicações e para o controle adequado da pressão arterial, do colesterol e da glicemia ao longo do tempo.

5. Grupos de risco merecem atenção redobrada

Idosos, pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol elevado, histórico familiar de doenças cardiovasculares ou em uso contínuo de medicamentos devem manter acompanhamento médico mais frequente. O calor pode potencializar alterações já existentes, e os exames realizados de forma recorrente permitem ajustes precoces no cuidado e no tratamento.

Por Bruno Camargos