5 dicas para manter a saúde de crianças e idosos no verão

À medida que o verão se aproxima, o sol quente e as altas temperaturas formam uma combinação que leva muita gente a aproveitar as atividades ao ar livre. No entanto, para curtir a estação com segurança, alguns cuidados com a saúde precisam ser redobrados, especialmente quando se trata de crianças e idosos.

Segundo o DataSus, os idosos representam mais de 40% das internações por desidratação no Sistema Único de Saúde (SUS). As crianças com menos de 5 anos correspondem a aproximadamente 25% dos casos.

“O calor intenso aumenta a perda de líquidos e sais minerais pelo suor. Além disso, a exposição excessiva ao sol pode causar queimaduras graves, envelhecimento precoce e aumentar o risco de câncer de pele”, explica a professora do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) Tatiane Ayumi Tokashiki.

Efeitos diferentes para crianças e idosos

Os efeitos das altas temperaturas não são iguais para todos. Crianças e idosos, em especial, merecem cuidado redobrado. Tatiane Ayumi Tokashiki destaca que esses grupos têm mecanismos de regulação da temperatura corporal menos eficientes, o que dificulta a adaptação ao calor.

“Eles sentem menos sede e têm mais dificuldade para perceber quando o corpo está super aquecido. Isso aumenta o risco de desidratação, insolação e exaustão pelo calor”, adverte a professora. Entre os sinais de alerta estão tontura, fraqueza, dor de cabeça e confusão mental.

Nos idosos, o calor ainda pode agravar doenças crônicas como hipertensão e problemas cardíacos. Por isso, é fundamental manter uma rotina de cuidados simples, mas eficazes, ao longo dos dias mais quentes.

Hidratação: o primeiro passo para a saúde

A hidratação é uma das medidas mais importantes para garantir o bom funcionamento do organismo. “A água participa da regulação da temperatura corporal, da digestão, da circulação e até da aparência da pele”, ressalta Tatiane Ayumi Tokashiki.

Os primeiros sinais de desidratação incluem boca seca, urina escura, cansaço, tontura e dor de cabeça. Em crianças, pode haver irritabilidade e choro sem lágrimas.

Como muitos não sentem sede com frequência, a professora recomenda oferecer líquidos regularmente, sem esperar que peçam ou fiquem com sede. Além da água, sucos naturais diluídos e frutas ricas em água — como melancia, melão, laranja e abacaxi — são boas opções. “Manter uma garrafinha por perto e estabelecer horários para beber água também ajudam”, sugere.

O uso do protetor solar é necessário inclusive nos dias nublados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Protetor solar: uso diário e reaplicação obrigatória

O uso do protetor solar é outro cuidado indispensável, inclusive nos dias nublados. A professora do Centro Universitário Integrado reforça que o produto deve ter fator de proteção solar a partir de 30, com proteção contra raios UVA e UVB.

A reaplicação a cada duas horas é essencial, especialmente após o banho de mar, de piscina, sempre que a pessoa suar excessivamente ou se enxugar com a toalha. Para o dia a dia, as versões com textura leve ou colorida são boas aliadas, pois também ajudam a proteger contra a luz visível, proveniente de telas e lâmpadas.

No caso das crianças, a especialista recomenda o uso de protetores infantis ou com filtros físicos, à base de óxido de zinco e dióxido de titânio, que são menos irritantes. Já os bebês com menos de seis meses não devem usar protetor solar; o ideal é evitar a exposição direta ao sol e priorizar roupas leves, chapéus e sombra.

Para os idosos, a dica é escolher produtos com textura mais hidratante e fórmulas suaves, sem álcool ou fragrâncias fortes, para não ressecar ou irritar a pele. “É importante lembrar também das áreas esquecidas como orelhas, pescoço e dorso das mãos, que recebem muita radiação solar”, acrescenta Tatiane Ayumi Tokashiki.

Hábitos que fazem diferença

Manter o corpo protegido do calor e dos efeitos do sol quente não exige grandes sacrifícios, apenas constância nos cuidados diários.

A professora do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Tatiane Ayumi Tokashiki, lista cinco hábitos simples que fazem diferença:

1. Beba água ao longo do dia

Manter o corpo hidratado é fundamental, mesmo quando não há sensação de sede. O ideal é beber pequenos goles de água com frequência e incluir no cardápio frutas ricas em líquido como melancia, laranja e melão.

2. Use protetor solar todos os dias

O protetor solar deve fazer parte da rotina, não apenas na praia ou na piscina. Aplique o produto pela manhã e reaplique a cada duas horas, especialmente se suar, nadar ou se secar com toalha.

3. Evite o sol nos horários mais quentes

Entre 10h e 16h, os raios solares são mais fortes e aumentam o risco de insolação e queimaduras. Nesse intervalo de tempo, o ideal é procurar sombra, permanecer em locais cobertos e deixar as atividades ao ar livre para o início da manhã ou o fim da tarde.

4. Use roupas leves e acessórios de proteção

As roupas de algodão e tecidos leves ajudam o corpo a respirar melhor. Chapéus de aba larga, bonés e óculos escuros também são grandes aliados, pois protegem o rosto, os olhos e o couro cabeludo da radiação solar.

5. Prefira locais frescos e bem ventilados

Nos dias de calor intenso, procure ambientes arejados, com ventilador ou ar-condicionado, e evite fazer esforço físico nas horas mais quentes. Se possível, mantenha as janelas abertas e refresque o corpo com banhos rápidos ou panos úmidos.

