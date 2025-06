Na rotina da limpeza doméstica, as paredes muitas vezes ficam esquecidas — até o dia em que a sujeira se torna visível demais. Seja por contato com as mãos, pelas travessuras das crianças ou pela gordura da cozinha, a pintura sofre com o tempo. A boa aparência do ambiente depende diretamente de uma parede bem cuidada, e isso exige conhecimento sobre o tipo de tinta aplicada.

A boa notícia é que com os cuidados adequados, é possível conservar a cor e até o brilho das paredes, conforme explica André Flor, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Cuiabá (Unic) Beira Rio. “Remover manchas e sujeiras não precisa ser uma guerra na hora de garantir o visual agradável dos ambientes. Em relação às paredes, o segredo está em adaptar a limpeza ao tipo de tinta utilizada. A limpeza recorrente é sempre mais eficaz e econômica do que a repintura”, destaca.

Manchas resistentes, atrito com esponjas erradas ou o uso de produtos inadequados são erros comuns que podem ser evitados com orientações simples. Saber qual técnica aplicar em cada caso faz toda a diferença na durabilidade da pintura. Para garantir sucesso nessa tarefa, confira 5 dicas para limpar as paredes conforme o tipo de tinta abaixo!

1. Tinta acrílica (lavável)

Queridinha das paredes internas, a tinta acrílica tem acabamento mais resistente e facilita a limpeza. Veja como limpar:

Use um pano macio levemente umedecido com água e detergente neutro;

Para manchas mais persistentes (como canetinha ou gordura), utilize uma esponja macia. Evite esfregar com força para não desgastar o acabamento;

Enxágue com pano úmido limpo e seque.

2. Tinta látex (PVA)

Comum em ambientes secos e internos, essa tinta é menos resistente à umidade e não é totalmente lavável. Veja como limpar:

Remova a poeira com um pano seco ou espanador;

Em manchas leves, passe um pano levemente úmido. Evite esfregar ou encharcar;

Manchas difíceis podem exigir retoques com tinta.

3. Tinta esmalte (brilhante ou acetinada)

Muito usada em áreas úmidas e cozinhas, é resistente e ideal para limpezas frequentes. Veja como fazer:

Utilize um pano úmido com detergente neutro;

Pode-se usar esponja não abrasiva com mais pressão, se necessário;

Finalize com pano seco para evitar marcas.

A tinta epóxi é resistente à umidade e sua limpeza pode ser feita com produtos comuns (Imagem: Serhii Krot | Shutterstock)

4. Tinta epóxi

Indicada para áreas como banheiros e lavanderias, é super-resistente à umidade e lavagens. Veja como limpar:

Pode ser limpa com produtos comuns, inclusive desengordurantes leves;

Esfregue com esponja macia ou escova de cerdas finas em áreas com mofo.

5. Pintura fosca

Sem brilho, cria uma superfície suave e opaca. Embora visualmente elegante, é mais sensível a manchas e atritos. Veja como limpar:

Use apenas pano seco ou levemente umedecido;

Evite produtos químicos e atritos, pois a tinta pode manchar ou desbotar.

Como preservar a limpeza das paredes

André Flor finaliza destacando que evitar encostar móveis diretamente nas paredes, manter os ambientes bem ventilados e manter a frequência na limpeza, são dicas extras para preservar a limpeza das paredes. O especialista também aponta que ter conhecimento do produto adequado a ser utilizado, antes mesmo da aplicação e finalização de uma obra, é essencial.

“Além da limpeza, é importante pensar na aparência. Quando as paredes apresentam imperfeições, a escolha do acabamento da tinta faz toda a diferença no resultado. Nestes casos, acabamentos como semibrilho ou brilhante devem ser evitados, pois refletem bastante luz e tendem a realçar ondulações, trincas e outras falhas na superfície. Já as tintas com acabamento fosco absorvem a luz e suavizam visualmente os defeitos, proporcionando um aspecto mais uniforme e discreto às paredes”, conclui.

Por Camila Souza Crepaldi