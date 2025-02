5 dicas para ganhar dinheiro trabalhando de casa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a popularização do home office, o trabalho remoto revelou-se uma oportunidade acessível e prática para complementar a renda, possibilitando novas formas de geração de recursos e expandindo os horizontes para atividades que antes pareciam restritas.

“A pandemia mostrou que o trabalho remoto funciona e, para muitos, tornou-se norma. Mesmo com algumas empresas retomando o modelo presencial, a flexibilidade e a conectividade abriram portas para que as pessoas trabalhem em horários alternativos, aumentem a renda e até ganhem em moedas mais valorizadas”, pontua Taís Magalhães, planejadora financeira da SuperRico, plataforma especializada em saúde financeira.

Diversificar as fontes de renda é uma estratégia fundamental para garantir maior segurança financeira em períodos de instabilidade. Com um cenário econômico marcado por juros elevados, a cautela e o planejamento tornaram-se indispensáveis.

Ter fontes de rendimento adicionais ao emprego principal pode preparar melhor as pessoas para enfrentar desafios como aumento do custo de vida ou mesmo o desemprego. “O planejamento de fontes alternativas de renda deve ser contínuo, não apenas em períodos de incertezas. Mesmo em momentos de bonança, ter múltiplas entradas financeiras é uma estratégia inteligente para alcançar objetivos de vida e garantir estabilidade, especialmente na aposentadoria”, acrescenta a planejadora.

Abaixo, confira cinco formas práticas de ganhar dinheiro sem sair de casa!

1. Trabalhe como freelancer

Para quem possui habilidades específicas, como design, programação, edição de vídeos ou produção de conteúdo, o trabalho freelancer é uma das formas mais democráticas de começar a gerar renda extra. Plataformas como 99Freelas, Fiverr, Workana e UpWork conectam profissionais a contratantes do Brasil e do mundo.

“Uma das grandes vantagens do trabalho freelancer é a possibilidade de usar as habilidades que você já possui. No entanto, para se destacar, é fundamental investir na sua qualificação e manter o perfil atualizado”, orienta Taís Magalhães.

As primeiras oportunidades podem surgir de redes de contato, como antigos colegas ou empresas em que você trabalhou. Uma boa reputação e indicações também podem abrir portas, tornando essa forma de trabalho uma alternativa estável ao longo do tempo.

2. Venda de produtos físicos online

Criar uma loja virtual em plataformas digitais pode ser uma excelente forma de complementar a renda. Essa modalidade permite vender desde artesanatos a itens usados ou mesmo produtos adquiridos para revenda.

“O sucesso nessa área depende da qualidade dos produtos, de boas descrições e fotos, além de um marketing eficiente para divulgar sua loja. A logística, como o envio rápido e seguro dos produtos, também é um fator determinante para fidelizar clientes”, acrescenta a planejadora financeira da SuperRico.

Criar cursos online ou e-books pode ser uma fonte de renda (Imagem: OPOLJA | Shutterstock)

3. Crie infoprodutos ou cursos digitais

Se você possui um conhecimento valioso que pode ser compartilhado, criar infoprodutos, como cursos online ou e-books, pode ser lucrativo. Plataformas como Hotmart, Udemy e Skillshare facilitam a criação, divulgação e venda de conteúdos educacionais em diversas áreas. “Uma das grandes vantagens é que, após a produção inicial, eles podem ser vendidos continuamente, gerando uma renda passiva”, explica Taís Magalhães.

4. Responda pesquisas ou realize tarefas simples

Para quem busca uma alternativa de baixa complexidade, plataformas como Google Opinion Rewards, Toluna e LifePoints permitem ganhar recompensas ao responder pesquisas ou completar tarefas simples, como assistir a vídeos ou testar aplicativos.

A consistência é a chave para maximizar os ganhos: responder rapidamente às solicitações e engajar-se nas atividades pode fazer a diferença nos resultados obtidos. “Embora os ganhos não sejam altos, essas atividades podem complementar a renda. Contudo, é essencial escolher plataformas confiáveis” alerta.

5. Alugue bens e propriedades

Outra forma de renda extra que pode ser gerenciada de casa é o aluguel de bens, desde imóveis até itens pessoais. Airbnb, Booking e Seazone são opções para aluguel de imóveis, enquanto plataformas como Alooga e Spinlister permitem alugar outros itens, como bicicletas ou equipamentos de gravação.

“Essa é uma forma eficiente de gerar renda. O segredo está em manter os itens em bom estado, divulgar adequadamente e oferecer um serviço de qualidade para conquistar clientes recorrentes”, explica Taís Magalhães.

Cuidado com o excesso de trabalho

Taís Magalhães alerta para os riscos do excesso de trabalho ao buscar renda extra, como custos adicionais com alimentação, serviços terceirizados e impactos na saúde física e mental. “O equilíbrio é essencial. Trabalhar demais pode anular os ganhos financeiros e trazer prejuízos à saúde ou às relações pessoais”, destaca. Ela também reforça a importância de definir objetivos claros e avaliar os benefícios da atividade, sempre preservando outras áreas da vida.

Por Amanda Barbosa