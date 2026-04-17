5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse

Um vídeo recente da astronauta Christina Koch emocionou pessoas ao mostrar seu reencontro com a cadela após uma longa missão. Mais do que um momento sensível, a cena reacendeu uma discussão importante: o impacto real que os animais de estimação têm na saúde mental, especialmente em rotinas intensas, solitárias ou de alta pressão.

Diversos estudos reforçam que a convivência entre tutor e pet pode ajudar a reduzir níveis de estresse, ansiedade e até sintomas de depressão — mas com uma ressalva importante: o impacto positivo está diretamente ligado à qualidade dessa relação no dia a dia.

Impactos positivos dos animais na saúde mental

Uma pesquisa global realizada em 2025, com mais de 30 mil tutores e encomendada pelas empresas Mars e Calm, revelou que 65% das pessoas preferem passar tempo com seus pets para aliviar o estresse, enquanto 90% afirmam que a simples presença do animal já é capaz de gerar sensação de calma, evidenciando o papel cada vez mais relevante desses vínculos na rotina emocional.

Os dados ajudam a explicar por que os animais têm ocupado um espaço crescente nessa dinâmica — no entanto, esse benefício não vem apenas da presença do pet, mas da forma como essa convivência é construída com interação, consistência e conexão no dia a dia.

Para Beatriz França, especialista em comportamento animal e fundadora da Creche Escola BFA no Brasil e da PETland BFA em Miami, o vínculo entre tutor e pet é um dos principais fatores que determinam o impacto positivo dessa convivência.

“Os animais têm uma capacidade única de nos trazer para o presente. Eles não estão preocupados com o que aconteceu ontem ou com o que pode acontecer amanhã. Quando conseguimos nos conectar com eles de forma genuína, isso ajuda a reduzir a sobrecarga mental e a criar momentos reais de pausa no meio da rotina”, explica.

Fortalecendo o vínculo com o pet

Abaixo, confira 5 dicas elencadas pela Beatriz França para fortalecer o vínculo entre tutor e pet na prática!

1. Crie momentos de presença real

Muitas pessoas passam o dia inteiro com o pet em casa, mas sem interação de qualidade. Estar no mesmo ambiente não significa, necessariamente, estar presente. Reservar alguns minutos para brincar, observar ou simplesmente interagir de forma consciente com o animal já faz uma diferença enorme no vínculo e na forma como você se sente.

2. Estabeleça uma rotina que funcione para os dois

A previsibilidade traz segurança para o animal e, ao mesmo tempo, ajuda o tutor a organizar melhor o próprio dia. Quando o pet entende o que esperar, seja o horário da alimentação, do passeio ou do descanso, ele tende a ficar mais tranquilo e menos ansioso. Essa organização reduz comportamentos indesejados dentro de casa e diminui a sensação de sobrecarga do tutor, que passa a ter uma rotina mais equilibrada.

Observar o ambiente e o animal durante o passeio ajuda a reduzir a agitação mental e o excesso de estímulos digitais (Imagem: VH-studio | Shutterstock)

3. Utilize o passeio como uma pausa mental

Muitas vezes, o passeio vira apenas mais uma tarefa na lista, feita de forma automática e apressada. Mas ele também pode ser um momento poderoso de desaceleração. Caminhar com o pet, sem pressa, prestando atenção ao ambiente e ao comportamento do animal, ajuda a diminuir o ritmo e a desconectar de estímulos digitais. Esse tipo de presença ativa transforma o passeio em uma pausa real no dia, trazendo benefícios emocionais tanto para o tutor quanto para o pet.

4. Invista na comunicação e no entendimento do comportamento

Quanto mais você entende os sinais do seu pet, sejam eles de alegria, ansiedade, medo ou desconforto, mais fácil é antecipar situações e evitar estresse para ambos. Isso reduz frustrações no dia a dia e fortalece a relação de confiança. Um animal que se sente compreendido tende a responder melhor aos estímulos, se torna mais equilibrado emocionalmente e contribui para um ambiente mais leve dentro de casa.

5. Transforme pequenos rituais em momentos de conexão

Pode ser na hora da alimentação, antes de dormir ou ao chegar em casa. Criar pequenos rituais de interação ajuda a reforçar o vínculo de forma consistente, porque o animal passa a associar esses momentos à segurança, afeto e previsibilidade. Para o tutor, esses rituais também funcionam como pausas emocionais ao longo do dia, ajudando a reduzir o estresse e a fortalecer a conexão de forma natural.

Reguladores emocionais

Mais do que companhia, os pets podem atuar como verdadeiros reguladores emocionais em um cotidiano cada vez mais acelerado. No entanto, como reforça Beatriz França, o impacto positivo dessa relação depende da intencionalidade.

“Não é só sobre ter um animal em casa, mas sobre como você se relaciona com ele. Quando existe troca, presença e conexão, os benefícios vão muito além do carinho; eles aparecem na forma como você lida com o estresse, com a ansiedade e até com os desafios do dia a dia”, conclui.

Por Maria Carolina Rossi