5 dicas para fazer uma maquiagem glow perfeita

A maquiagem glow é uma tendência que valoriza o brilho natural da pele, promovendo um visual radiante, saudável e com aparência descansada. Diferentemente do aspecto de pele oleosa, ela traz um viço controlado e elegante, que reflete a luz de maneira sutil e sofisticada.

O sucesso desse estilo está justamente na combinação equilibrada entre hidratação da pele, escolha dos produtos ideais e técnicas adequadas de aplicação. Por isso, a maquiadora e influenciadora Letícia Gomes, conhecida por suas impressionantes transformações usando apenas maquiagem, lista cinco dicas para conquistar um glow impecável e duradouro. Confira!

1. Prepare a pele com hidratante e primer iluminador

A base de uma maquiagem glow perfeita é a hidratação! Comece aplicando um bom hidratante para garantir que a pele fique hidratada e saudável. Se quiser um efeito ainda mais luminoso, invista em um primer iluminador antes da base, focando nas áreas que deseja destacar, como as têmporas e o centro da testa. Isso cria um brilho natural e evita que a pele pareça ressecada ou marcada.

2. Escolha a base certa para um glow equilibrado

Fuja das bases matte ou de alta cobertura! Para um acabamento iluminado e natural, prefira bases com efeito glow ou, se já tem uma base favorita, misture algumas gotas de iluminador líquido a ela. Isso proporciona uma pele natural sem pesar no acabamento. Aplique com uma esponja úmida para um efeito ainda mais leve e uniforme.

O iluminador deve ser aplicado em pontos estratégicos do rosto (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

3. Use iluminador para um glow sofisticado

O segredo para um iluminado natural é aplicar o produto nos pontos certos do rosto. Concentre-se no topo das maçãs do rosto, no arco do cupido, na ponta do nariz e abaixo das sobrancelhas. Para um efeito mais orgânico e que se funde à pele, aposte em iluminadores cremosos ou líquidos, aplicando com os dedos ou uma esponja para um acabamento difuso e elegante.

4. Blush cremoso para uma pele natural

Os blushes líquidos ou em creme são perfeitos para manter o efeito glow sem pesar. Tons pêssegos e rosados trazem um ar fresco e saudável, realçando a beleza natural da pele. Um truque que eu adoro é usar um balm labial nesses mesmos tons como blush, garantindo um efeito ainda mais natural e harmônico no rosto.

5. Bruma iluminadora para finalizar e fixar

A bruma iluminadora é o grande segredo para selar a maquiagem sem tirar o aspecto natural dela. Além de ajudar na fixação, ela adiciona um brilho sutil e sofisticado, deixando a pele radiante ao longo do dia. Borrife a uma distância razoável do rosto e espere secar naturalmente para um acabamento perfeito.

Por Lucas Siciliano