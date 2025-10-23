5 dicas para evitar acidentes com eletricidade em casa

A eletricidade é uma grande facilitadora da vida moderna, presente em todos os ambientes, das residências às indústrias. Apesar de sua importância, ela se torna invisível quase sempre, especialmente em momentos cruciais, como durante reformas ou obras residenciais, e só percebemos sua importância quando algum acidente acontece.

E os números falam por si, somente em 2024 o Brasil registrou mais de 2.300 acidentes e mortes envolvendo eletricidade, segundo um levantamento da Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade).

Por isso, Eduardo Mendes de Brito, especialista de produto da Siemens Brasil (empresa alemã de engenharia e tecnologia), lista 5 passos essenciais para garantir um ambiente mais seguro e evitar esse tipo de ocorrência. Veja!

1. Uso responsável de dispositivos elétricos

Benjamins e extensões são acessórios práticos e funcionais no dia a dia, mas seu uso exige cuidado. Em muitos casos, as pessoas conectam um dispositivo ao outro — formando as denominadas “gambiarras elétricas” —, o que pode causar sobrecarga na rede, superaquecimento e até incêndios. Para evitar acidentes, o ideal é sempre verificar a capacidade máxima de carga dos equipamentos e não conectar vários aparelhos de alta potência em um único ponto.

2. Economia na instalação da parte elétrica e sua mão de obra

No momento de uma construção ou reforma, muitas vezes as pessoas concentram atenção nos aspectos visuais ou nos materiais que se veem logo de cara, como pintura, revestimento, pisos. Com isso, a parte elétrica acaba sendo negligenciada ou deixada para que um profissional de outra área a execute de qualquer forma.

É nesse descuido que mora o perigo: investir em bons equipamentos elétricos e contar com mão de obra qualificada para instalar os circuitos corretamente está entre as medidas mais importantes para garantir segurança, evitar acidentes graves e preservar tanto o patrimônio quanto as vidas.

3. Uso de disjuntores eficientes e adaptados a cada necessidade

Os disjuntores são responsáveis por proteger a instalação de curtos-circuitos e sobrecargas, desligando automaticamente o fornecimento de energia quando identificam uma falha no sistema. Para que atuem de forma eficaz, é fundamental que sejam corretamente dimensionados conforme a potência dos equipamentos e a capacidade dos cabos elétricos.

O IDR desliga automaticamente o fornecimento de energia ao detectar correntes de fuga que coloquem em perigo a saúde humana (Imagem: nelikdulatov | Shutterstock)

4. Uso do Interruptor Diferencial Residual (o IDR)

Essencial para evitar choques elétricos, o IDR (Interruptor Diferencial Residual) monitora continuamente a corrente elétrica que circula pelo circuito e desliga automaticamente o fornecimento ao detectar correntes de fuga que coloquem em perigo a saúde humana, ou seja, correntes elétricas superiores a 30 mA.

Essa fuga pode indicar que a eletricidade está passando por um caminho errado, como o corpo de uma pessoa, prevenindo acidentes graves e até mortes. Por isso, o uso do IDR é obrigatório em várias situações, especialmente em ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas e áreas externas.

5. Escolha do produto certo

O especialista ressalta que nada adianta seguir todos os passos anteriores e, ao final, não investir em produtos de boa qualidade. Por isso, é importante garantir a procedência e evitar utilizar produtos elétricos com preços muito abaixo do mercado e preferir sempre marcas reconhecidas e certificadas.

O barato pode sair caro: materiais de baixa qualidade aumentam o risco de falhas, curtos-circuitos e até incêndios, colocando em perigo não só o patrimônio, mas também a vida das pessoas. Investir em equipamentos certificados, com patentes e que seguem as normas técnicas, é uma medida fundamental para garantir segurança e tranquilidade no dia a dia.

Por Diogo Cruz