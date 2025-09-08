5 dicas para estimular a leitura e a escrita na infância

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em 08 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Alfabetização, uma data que chama atenção para a importância do acesso à leitura e à escrita como direitos fundamentais para a cidadania e o desenvolvimento social. No Brasil, esse tema está diretamente relacionado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece que o aprendizado formal da leitura e da escrita deve começar por volta dos 6 anos de idade, período em que as crianças estão mais preparadas para desenvolver habilidades cognitivas e linguísticas.

A pedagoga Roberta Pereira da Silva, professora do Colégio Stella Matutina e pós-graduada em Alfabetização e Letramento, ressalta que o contato com o mundo letrado precisa ser incentivado desde a primeira infância, tanto em casa quanto na escola. “Na Educação Infantil, as crianças de 0 a 5 anos precisam ter contato com livros literários, gêneros textuais, letras, a escrita do nome. O letramento precisa caminhar lado a lado com a alfabetização“, explica.

A seguir, a profissional compartilha 5 dicas para incentivar a leitura e a escrita desde cedo. Confira!

1. Estimule o contato precoce com livros e textos

Mesmo antes da alfabetização formal, crianças de 0 a 5 anos podem ter contato com livros literários, gêneros textuais e até com a escrita do próprio nome. Esse convívio ajuda a aproximar o pequeno do universo letrado.

2. Use métodos variados e flexíveis

Não existe um único método que funcione para todas as crianças. A recomendação é apostar em uma abordagem híbrida, integrando especialmente os métodos fonéticos, para atender às diferentes necessidades da turma.

É importante mostrar à criança que a leitura faz parte da rotina (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

3. Faça da leitura parte da rotina familiar

Atividades simples, como ler rótulos, placas de trânsito, listas ou receitas, ajudam a mostrar que a leitura e a escrita fazem parte da realidade. Essa vivência fortalece o vínculo entre alfabetização e letramento.

4. Use a tecnologia como aliada

Aplicativos, jogos digitais e vídeos educativos podem enriquecer o processo, desde que usados com intencionalidade e de forma complementar ao trabalho do professor.

5. Aposte em atividades lúdicas

Brincadeiras como “pulo ou passo” (pular na letra correspondente à palavra dita), leitura amassada ou molhada (descobrir palavras escondidas), ditado de imagens e jogos de formação de novas palavras tornam a alfabetização mais divertida e eficaz.

“Alfabetizar é muito mais do que decodificar letras, é preparar cidadãos críticos e ativos, capazes de usar a leitura e a escrita no cotidiano e transformar a sociedade”, finaliza Roberta Pereira da Silva.

Por Adriana Fernandes