5 dicas para escolher a roupa ideal para correr com conforto

Na hora de correr, a escolha da roupa vai além da aparência. Tecidos, modelagem, costuras e até a posição dos bolsos podem influenciar o conforto durante a atividade, especialmente em treinos longos ou sob temperaturas elevadas. Com a evolução do vestuário esportivo, novas tecnologias também passaram a oferecer soluções para necessidades específicas dos corredores.

Segundo Fred Fagundes, sócio-fundador da Woom, marca brasileira especializada em vestuário técnico para esportes de endurance, a escolha deve considerar a intensidade, a duração, as condições climáticas e o tipo de terreno, seja em percursos de asfalto, terra ou com subidas e descidas.

“Uma roupa adequada precisa acompanhar os movimentos do corpo, permitir a troca de calor e evitar desconfortos ao longo da corrida. Quanto maior a distância, mais importantes se tornam detalhes como ajuste, tecido e acabamento”, explica.

Alguns aspectos merecem atenção para garantir mais conforto, praticidade e melhorar a performance durante a atividade. Confira!

1. Escolha tecidos adequados à temperatura e ao tipo de treino

Durante a corrida, o corpo produz calor e transpira para regular a temperatura. Em dias quentes, especialmente nas peças utilizadas na parte superior do corpo, tecidos leves, respiráveis e que facilitem a evaporação do suor ajudam a proporcionar mais conforto.

Em treinos longos, bermudas com tecidos compressivos podem oferecer maior sustentação muscular, desde que tenham ajuste adequado e não restrinjam os movimentos. Nos dias frios, o ideal é optar por peças que ajudem a conservar o calor corporal sem comprometer a ventilação e o gerenciamento da umidade.

2. Observe as costuras e os acabamentos

O atrito repetitivo entre a roupa e a pele pode provocar irritações, especialmente em atividades prolongadas. Peças com menos costuras e acabamentos como o bonding, técnica que une partes do tecido por selagem, podem reduzir pontos de contato e atrito.

A modelagem das peças deve permitir movimentos livres e confortáveis durante a corrida (Imagem: PanyaStudio | Shutterstock)

3. Escolha uma modelagem que acompanhe os movimentos

Roupas muito apertadas podem limitar a mobilidade, enquanto peças largas demais podem causar incômodo durante a movimentação. O ideal é buscar um ajuste confortável, com elasticidade adequada e estabilidade durante a corrida.

4. Avalie a posição e a funcionalidade dos bolsos

Bolsos, detalhes refletivos e acabamentos que ajudam a manter a roupa no lugar são recursos que podem fazer diferença na rotina. No entanto, mais importante do que a quantidade de bolsos é observar o tamanho e posicionamento deles.

Dependendo de como são incorporados à peça, os objetos transportados podem balançar ou causar desconforto durante a corrida. Por isso, vale testar a roupa com os itens que serão utilizados no treino e nas provas.

5. Tenha peças adequadas para diferentes treinos e teste antes das provas

Assim como acontece com os tênis, corredores que treinam com frequência podem se beneficiar de roupas específicas para diferentes situações. Peças confortáveis para atividades leves e de recuperação (recovery), modelos resistentes ao uso frequente para treinos longos e opções mais leves para sessões de velocidade e competições são algumas possibilidades. Também é importante evitar estrear roupas em provas, utilizando os treinos para identificar possíveis pontos de atrito, problemas de ajuste e desconfortos.

“A tecnologia tem um papel importante no desenvolvimento do vestuário esportivo, mas não existe uma única solução para todos os corredores. O mais importante é entender as necessidades de cada pessoa e escolher peças que funcionem bem na prática”, conclui Fred Fagundes.

Por Patricia Zomer