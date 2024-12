5 dicas para cumprir suas metas antes do fim do ano

Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas se sentem eufóricas, deprimidas ou frustradas. Esses sentimentos podem surgir de expectativas não cumpridas e de coisas que planejamos, mas que não aconteceram como imaginávamos. O fim de ano é um momento de reflexão sobre nossas realizações, afinal, representa o fim de um ciclo.

Com o Brasil ocupando o posto de 4º país mais estressado do mundo, segundo o relatório global World Mental Health Day 2024, a “Dezembrite” se apresenta como uma síndrome marcada pela frustração típica do fim de ano, exacerbada pelas confraternizações e cobranças características desse período. De acordo com o ISMA (Instituto de stress e saúde mental, – International Stress Management Association), 80% das pessoas economicamente ativas apresentam níveis maiores de estresse, ansiedade e até depressão no final do ano. Mas por que isso acontece?

A psicóloga e especialista em burnout, Jacqueline Sampaio, da Clínica Jacqueline Sampaio Mental Health, que atua a partir da Gestalt Terapia, diz que “essas crises de fim de ano surgem quando o indivíduo se perde entre expectativas irreais e sua capacidade real de ação. Reconhecer os próprios limites e valorizar os passos já dados são formas de resgatar a harmonia entre o ser e o fazer. Tentar abraçar o mundo com mil objetivos geralmente resulta em não realizar nenhum deles”, esclarece a psicóloga.

Importância de cuidar da saúde mental

De acordo com o relatório global World Mental Health Day 2024, a preocupação com a saúde mental aumentou significativamente nos últimos anos. Em 2018, apenas 18% dos entrevistados apontavam o tema como o principal problema. Durante a pandemia, essa percepção mudou drasticamente, com 40% em 2021, 49% em 2022, 52% em 2023 e, agora, alcançando um pico de 54% em 2024.

Pensando nisso, a psicóloga Jacqueline Sampaio lista 5 dicas para você saber o que ainda é possível realizar esse ano e para se planejar para 2025. Confira:

1. Priorize o que realmente importa

Faça uma lista das suas metas, em ordem de importância. Considere o impacto dessa meta na sua felicidade, saúde e crescimento. Ao identificar as mais relevantes, você poderá decidir por onde começar, avaliar se dispõe do tempo necessário para alcançar essa meta dentro do que você definiu. Você também pode reduzir a lista e aumentar suas chances de sucesso.

2. Estabeleça metas de curto e longo prazo

Priorizando um dia de cada vez, você conseguirá dar conta das metas de curto prazo e percorrer o caminho necessário para alcançar as metas mais longas.

Lidar com as situações do dia a dia com flexibilidade ajuda a evitar o estresse caso algo não sai como esperado (Imagem: Perfect Wave | Shutterstock)

3. Deixe espaço para imprevistos

A vida é imprevisível, não fique planejando cada minuto, isso pode gerar ainda mais estresse quando algo foge do controle. Considere que algumas coisas podem não ocorrer como planejado e deixe espaço para ajustes. Seja flexível.

4. Celebre pequenas vitórias

Cada passo dado em direção ao seu objetivo merece reconhecimento. Pequenas conquistas mantêm a motivação e lembram você de que está no caminho certo.

5. Revise suas metas regularmente

Reserve um tempo para revisar sua lista de objetivos ao longo do ano. Isso ajuda a ajustar metas que não fazem mais sentido ou a reforçar seu compromisso com aquelas que ainda são relevantes.

Por Beatriz Cerqueira