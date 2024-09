5 dicas para cuidar da imagem profissional nas redes sociais

Cuidar da imagem nas redes sociais é essencial para construir uma reputação sólida e respeitosa profissionalmente. Em um cenário no qual as interações on-line são rápidas e o impacto, imediato, as pessoas precisam gerenciar cuidadosamente o conteúdo que compartilham, garantindo que ele esteja alinhado com seus valores e objetivos. A seguir, veja dicas de cuidar da imagem profissional no mundo virtual:

1. Tenha um perfil coerente com a sua carreira

Seu perfil virtual deve refletir sua trajetória e metas. “Mantenha uma imagem profissional nas redes sociais. Muitas empresas avaliam as redes de seus candidatos. Evite publicações controversas ou inadequadas e, se possível, se posicione no LinkedIn, siga especialistas, interaja em publicações, mas sempre de forma consciente”, enfatiza Gabriel Gatto, consultor e especialista em RH. Além disso, use uma foto de perfil formal e escolha uma biografia clara que destaque suas habilidades e experiências.

2. Publique conteúdos que reforcem a sua expertise

Compartilhe informações, artigos e reflexões que mostrem seu conhecimento na sua área de atuação. Publicações consistentes e relevantes ajudam a fortalecer sua autoridade e atrair contatos de interesse. Evite postar temas que não tenham relação com seus objetivos profissionais, pois podem desviar a percepção sobre você.

3. Cuide da sua postura nas interações

Mantenha respeito e objetividade nas redes, respondendo profissionalmente, mesmo a críticas (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Seja sempre respeitoso e objetivo ao interagir nas redes. Evite discussões desnecessárias ou comportamentos impulsivos, pois eles podem prejudicar sua imagem. Responder de maneira profissional, mesmo diante de críticas, demonstra maturidade e capacidade de lidar com conflitos de forma construtiva.

4. Filtre suas conexões e redes de contato

Conecte-se com pessoas que possam agregar valor ao seu crescimento profissional e que compartilhem dos mesmos interesses. Ter uma rede bem selecionada melhora sua visibilidade e abre portas para novas oportunidades. Cuidado com conexões que possam impactar negativamente sua imagem ou gerar associações indesejadas.

5. Mantenha consistência na identidade visual

Assim como marcas, sua identidade profissional nas redes sociais também precisa de consistência. Use o mesmo estilo de linguagem, tom e estética visual em todas as plataformas. “As imagens, juntamente ao design, são tão importantes quanto o teor do texto na hora de passar uma mensagem e engajar seguidores – e, aqui, falamos tanto de fotos como de vídeos”, explica a mestre em comunicação Elaine Chovich.

