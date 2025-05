5 dicas para criar uma pele glow perfeita

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A maquiagem glow segue em alta há várias temporadas — e não é por acaso. Mais do que uma tendência estética, ela reflete uma mudança cultural em direção a uma beleza mais natural, saudável e inclusiva. Sai de cena o visual totalmente mate e entra o brilho na medida certa: um viço que destaca a pele real, com luminosidade estratégica e acabamento leve.

Para conquistar esse efeito glow sem pesar na produção, reunimos dicas de especialistas e produtos indispensáveis para criar uma pele radiante, com acabamento profissional — seja no dia a dia ou em ocasiões especiais. Confira!

1. Comece pela preparação

Uma pele bem tratada favorece a aplicação dos produtos e realça o brilho natural, contribuindo para um acabamento mais bonito e uniforme. “Para uma pele radiante e saudável, o cuidado começa antes mesmo da maquiagem. Uma rotina de skincare consistente é fundamental para alcançar o resultado desejado”, orienta Mariane Santana, maquiadora e responsável por pesquisa e desenvolvimento da Fenzza, marca brasileira de cosméticos.

2. Aposte em um primer iluminador

O primer é um ótimo aliado para criar uma base radiante e potencializar o brilho natural da pele. Além de preparar o rosto para a base, ele ajuda a suavizar poros e a entregar aquele viço discreto que faz toda a diferença no resultado. “Gosto de indicar o Primer Iluminador Fiore, da Fenzza, que traz um viço bonito mesmo com a aplicação leve ou média de base”, recomenda Mariane Santana.

Produtos líquidos e cremosos são ideias para a maquiagem glow (Imagem: fotaro100 | Shutterstock)

3. Escolha as texturas certas

Para conquistar uma pele luminosa e com acabamento natural, a escolha das texturas certas é fundamental. Dê preferência a bases leves e luminosas, com acabamento glow ou soft matte e toque acetinado — elas uniformizam o tom da pele sem apagar o brilho natural. O corretivo deve ser usado com moderação, apenas em áreas pontuais, para evitar o acúmulo de camadas.

Produtos líquidos ou cremosos são ideais nesse tipo de maquiagem, pois permitem melhor controle na aplicação e são mais fáceis de esfumar, garantindo leveza e naturalidade. Já o pó deve ser usado com moderação: prefira versões finas e translúcidas e aplique com pincel fofo apenas nas áreas onde há mais necessidade de controle da oleosidade, como a zona T, sempre com toques suaves para não comprometer o glow.

4. Utilize o pincel e a esponja a seu favor

A escolha das ferramentas também impacta diretamente no resultado da maquiagem glow. “Pincéis com cerdas macias e volumosas, como os do tipo kabuki, proporcionam um acabamento mais leve e profissional. Já as esponjas devem ser usadas umedecidas para garantir naturalidade e evitar o acúmulo de produto”, explica Clarice Soares, maquiadora e especialista da Klass Vough, empresa de acessórios para maquiagem.

Para isso, a profissional indica: “A Onyx Sponge, da Klass Vough, por exemplo, tem um formato delicado que alcança áreas pequenas com precisão e, ao mesmo tempo, consegue esfumar uniformemente regiões maiores do rosto — é uma ótima aliada na finalização da pele”.

Segundo ela, a combinação das duas ferramentas também pode potencializar o resultado. “Você pode usar o pincel para aplicar e a esponja para finalizar. O importante é manter os movimentos suaves, sem pesar a mão, para deixar o brilho da pele em evidência, mas com elegância”.

5. Mantenha a ordem e a leveza na aplicação

Clarice Soares também reforça a importância da ordem e da delicadeza na aplicação. “O uso das ferramentas certas, aliado à técnica correta, resulta em um glow sofisticado e sem marcações. Trabalhar com camadas leves e esfumadas é o segredo para realçar o brilho natural da pele, sem interferir no acabamento”, pontua.

Para finalizar, vale lembrar: mantenha sempre seus acessórios limpos. Isso faz diferença tanto no resultado da maquiagem quanto na saúde da pele.

Por Caroline Amorim