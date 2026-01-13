5 dicas para controlar a oleosidade e o brilho da pele no verão

No verão, além do aumento das temperaturas, o brilho excessivo no rosto tende a ficar mais evidente ao longo do dia. Isso acontece porque a oleosidade da pele não é apenas uma sensação: o calor realmente estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais sebo. Como resultado, a pele pode aparentar aspecto mais brilhante, poros dilatados e maior propensão ao surgimento de acne, especialmente em pessoas que já têm tendência à oleosidade.

Conforme a dermatologista Dra. Mariana Scribel, o aumento da oleosidade é uma resposta natural do organismo. “No calor, as glândulas sebáceas ficam mais ativas. Isso acontece porque a temperatura elevada e a umidade típica da estação fazem o corpo produzir mais suor e, consequentemente, mais sebo para manter a pele protegida”, explica. Esse mecanismo de defesa acaba gerando efeitos colaterais visíveis, especialmente na zona T — testa, nariz e queixo.

“O suor se mistura ao sebo, criando uma película mais espessa na superfície da pele. Isso acentua o brilho e pode obstruir os poros, favorecendo cravos e espinhas”, afirma. Além disso, a exposição solar interfere diretamente na produção de óleo. “O sol provoca um ressecamento inicial, mas a pele responde produzindo ainda mais sebo para compensar essa perda. É um ciclo comum no verão”, esclarece a dermatologista.

Felizmente, existem estratégias simples para equilibrar essa situação sem sofrimento. Confira as orientações da especialista que vão trazer alívio para sua rotina!

1. Lave o rosto apenas duas vezes ao dia com um sabonete adequado

Segundo a Dra. Mariana Scribel, exagerar na limpeza é um dos erros mais comuns. “Muitas pessoas lavam o rosto várias vezes por dia achando que vão reduzir a oleosidade, mas isso gera o efeito contrário. A pele entende que está sendo agredida e responde produzindo ainda mais sebo”, explica. Além disso, é importante se atentar ao tipo de produto usado no momento da limpeza. “A indicação é usar um gel de limpeza específico para pele oleosa ou mista, de manhã e à noite”, recomenda.

2. Use hidratante leve mesmo tendo pele oleosa

A dermatologista reforça que hidratação e oleosidade não são opostos. “Hidratante não aumenta o brilho. Pelo contrário, mantém a barreira da pele saudável e evita que ela produza óleo em excesso para compensar o ressecamento”, afirma a Dra. Mariana Scribel, que recomenda: “Opte por fórmulas em gel ou gel creme, que têm textura leve e rápida absorção”.

Protetores solares com fórmula de toque seco ajudam a controlar o brilho da pele ao longo do dia (Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock)

3. Prefira protetores solares oil free

O calor intensifica a necessidade de proteção solar, mas o produto escolhido faz toda a diferença. “Fórmulas em gel, gel creme ou toque seco ajudam a controlar o brilho ao longo do dia e reduzem o risco de acne induzida pelo protetor”, orienta a especialista. Filtros com sílica ou efeito matte são boas opções para o verão.

4. Use folhas matificantes para remover o excesso de brilho

Segundo a dermatologista, esse recurso é prático e eficiente. “As folhas matificantes absorvem o óleo sem retirar a hidratação e sem interferir na maquiagem. São uma ótima ferramenta para quem passa muitas horas no calor, pois ajudam a controlar o brilho ao longo do dia sem agredir a pele”, explica.

5. Evite maquiagem muito pesada e prefira produtos não comedogênicos

No verão, menos é mais. “Bases muito espessas podem obstruir ainda mais os poros, principalmente quando misturadas ao suor. O ideal é usar produtos mais leves e sempre não comedogênicos”, recomenda a Dra. Mariana Scribel, que finaliza: “BB creams, tintas faciais leves e pós soltos ajudam a manter o visual fresco sem piorar a oleosidade”.

