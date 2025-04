5 dicas para combater a oleosidade do cabelo

Embora a oleosidade, produzida naturalmente pelas glândulas do couro cabeludo, tenha a função de proteger e regular a temperatura da pele, é no excesso que o problema aparece — os cabelos ganham peso, perdem o brilho e aparentam sujeira.

Hábitos comuns, como passar as mãos constantemente no cabelo ou encostar em fronhas, intensificam essa sensação. Além disso, fatores hormonais e a idade também interferem nessa produção: nas mulheres, o ciclo menstrual promove variações perceptíveis, enquanto nos homens, a oleosidade tende a se manter constante até os 80 anos.

Abaixo, o hairstylist Du Nunes, embaixador da Keune Brasil, explica como é possível manter o equilíbrio do couro cabeludo e realçar a beleza dos fios com soluções simples e eficazes!

1. Faça esfoliação no couro cabeludo

O hair skinification é uma tendência que veio para ficar. Essa prática envolve utilizar produtos e ativos que façam bem ao couro cabeludo, cuidando da região com o mesmo zelo dos cuidados faciais. Por isso, o hairstylist recomenda a esfoliação da área para remover as impurezas acumuladas, realizando uma limpeza profunda na região e ajudando a equilibrar a produção do sebo.

“O couro cabeludo também é pele, e precisa ser tratado com os mesmos cuidados. Um cabelo bonito, forte e saudável é uma consequência de um couro cabeludo saudável, uma vez que é ali que os fios são gerados”, conta o profissional.

A skinification, além de contribuir para fios mais bonitos, também minimiza anomalias que podem surgir. Ao apostar em um peeling capilar, é possível melhorar não só a oleosidade, mas também evitar o surgimento de caspas, prevenir a queda e a dermatite. Isso porque, assim como um peeling facial, o capilar promove renovação celular e restauração do couro cabeludo. Por fim, a esfoliação permite que produtos como shampoos e loções sejam absorvidos de maneira mais eficaz, visível e duradoura.

2. Mantenha hábitos saudáveis

A alimentação tem um impacto direto na saúde do couro cabeludo. O consumo excessivo de alimentos processados, doces e frituras pode contribuir para uma raiz oleosa. Por outro lado, alimentos ricos em vitamina A, como cenoura, espinafre e óleos de peixe, são ótimas opções para incluir na rotina. Beber bastante água também é essencial, pois mantém o couro cabeludo hidratado e favorece o equilíbrio das glândulas sebáceas.

“Lembre-se de que um cabelo bem tratado reflete a saúde do couro cabeludo e, com os cuidados certos, é possível manter a oleosidade sob controle, garantindo fios soltos, brilhantes e cheios de vida”, comenta o embaixador da Keune Brasil.

Apostar em produtos com ingredientes que ajudam a regular as funções das glândulas sebáceas pode diminuir o excesso de oleosidade (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock)

3. Use produtos específicos e suaves

Optar por fórmulas suaves e específicas para controlar a oleosidade pode fazer toda a diferença. O ideal é apostar em produtos com ingredientes que ajudam a regular as funções das glândulas sebáceas e diminuem o excesso de oleosidade.

Após escolher um shampoo adequado, é importante prestar atenção também no uso do condicionador e máscaras. “O condicionador e máscara são essenciais para manter o cabelo hidratado, mas eles devem ser aplicados apenas no comprimento e nas pontas”, ressalta Du Nunes.

Aplicá-los diretamente na raiz pode causar acúmulo de produto no couro cabeludo e aumentar a oleosidade. A regra é simples: evite sobrecarregar a raiz e escolha condicionadores mais leves e específicos para o seu tipo de cabelo.

4. Cuidado com as altas temperaturas

A água quente durante o banho e o uso excessivo de ferramentas térmicas, como chapinhas e secadores, podem estimular as glândulas sebáceas, aumentando a produção de oleosidade. “O ideal é lavar os cabelos com água morna, evitar o contato muito próximo do secador com o couro cabeludo e sempre usar leave-in com proteção térmica”, reforça o embaixador da Keune.

5. Penteie os fios diariamente

Pentear os fios mais de uma vez ao dia é fundamental para manter os fios saudáveis e sem nós. Essa prática pode trazer benefícios como a remoção de resíduos que se acumulam durante o dia, a distribuição dos óleos naturais, a ativação de circulação sanguínea no couro cabeludo e a manutenção de hidratação. No entanto, é importante ressaltar que a frequência de pentear depende do tipo de cabelo e de seu estado natural.

Por Raeesah Salomão